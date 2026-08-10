Казахский фонд стал крупным акционером ГК «Самолет»
Фонд «Горизонт» продал пакет из 17,58% обыкновенных голосующих акций ГК «Самолет». Покупателем выступила частная инвестиционная компания Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited, зарегистрированная в Международном финансовом центре «Астана» и находящаяся под управлением Fonte Capital Ltd. Об этом ПАО ГК «Самолет» сообщила в пресс-релизе.
«Мы приветствуем приход нового стратегического инвестора в состав акционеров ПАО группы компаний "Самолет"», – заявила генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина.
Генеральный директор Fonte Capital Ltd. Ержан Мусин отметил, что приобретение пакета акций одного из крупнейших девелоперов России позволит расширить экспозицию фонда на сектор недвижимости.
Как уточняется в сообщении компании, сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов, переход прав на пакет акций официально зарегистрирован в реестре акционеров.
ПАО ГК «Самолет» входит в число крупнейших федеральных девелоперских и proptech-корпораций России. В структуру группы входят сервисная платформа по работе с недвижимостью «Самолет плюс», управляющая компания, банк, фонды коммерческой и арендной недвижимости, а также направления девелопмента во всех сегментах по всей стране, включая ИЖС и курортную недвижимость.