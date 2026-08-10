Казахский фонд стал крупным акционером ГК «Самолет»

ПАО ГК «Самолет» входит в число крупнейших федеральных девелоперских и proptech-корпораций России. В структуру группы входят сервисная платформа по работе с недвижимостью «Самолет плюс», управляющая компания, банк, фонды коммерческой и арендной недвижимости, а также направления девелопмента во всех сегментах по всей стране, включая ИЖС и курортную недвижимость.