Китай запустит контейнерные перевозки в Европу через Севморпуть
Китайская компания Sea Legend запускает на этой неделе регулярные контейнерные перевозки из КНР в Европу по Северному морскому пути (СМП). Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Китайские суда будут отправляться из порта Нинбо-Чжоушань и идти до Великобритании. Северный маршрут поможет компании из КНР сократить время доставки груза до 20 дней. Разрешение на проход по Северному морскому пути выдает «Росатом».
Как отметил глава компании Allianz Рахул Кханна, рост трафика через СМП вызван необходимостью сэкономить время и средства, а также способом избежать все «узкие места» с точки зрения геополитики и зон конфликтов.
8 августа «Росатом» выдал китайской судоходной компании Sea Legend Shipping разрешения на проход 7 судов по СМП. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что новый маршрут из Китая в Европу станет следующим этапом развития международных перевозок по СМП. По заявлению китайской стороны, в рамках программы планируется выполнить восемь рейсов с использованием семи контейнеровозов малого и среднего класса.