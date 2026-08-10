Китай запустит контейнерные перевозки в Европу через Севморпуть

8 августа «Росатом» выдал китайской судоходной компании Sea Legend Shipping разрешения на проход 7 судов по СМП. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что новый маршрут из Китая в Европу станет следующим этапом развития международных перевозок по СМП. По заявлению китайской стороны, в рамках программы планируется выполнить восемь рейсов с использованием семи контейнеровозов малого и среднего класса.