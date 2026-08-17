ФАС пресекла нарушения 11 региональных операторов по обращению с ТКО

30 июля ФАС выявила признаки антиконкурентного соглашения при организации конкурсов на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов для ТКО. Общая стоимость затронутых контрактов и соглашений составила 14,9 млрд руб. Нарушение антимонопольного законодательства установлено в действиях ООО «СК «Гидрокор», ООО «Республиканский экологический оператор», а также других хозяйствующих субъектов и органов власти. В ведомстве сообщили, что антиконкурентное соглашение действовало с 2021 по 2026 г. Участники сговора координировали действия при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ. Речь идет как о государственных закупках, так и о заключении концессионных соглашений