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ФАС пресекла нарушения 11 региональных операторов по обращению с ТКО

Ксения Наумчик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала 2026 г. выдала 11 предупреждений региональным операторам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщили в ведомстве.

По данным ФАС, операторы навязывают контрагентам невыгодные условия договоров, отказываются либо уклоняются от их заключения, а также необоснованно прекращают оказание услуг по обращению с ТКО. Такие действия рассматриваются службой как нарушения антимонопольного законодательства.

С начала года ФАС также приняла четыре решения о нарушении закона о защите конкуренции и выдала одно предписание по фактам злоупотребления доминирующим положением региональных операторов. В ведомстве считают, что пресечение подобных нарушений помогает защищать права добросовестных участников рынка.

Антимонопольная служба также связывает работу по устранению нарушений не только с защитой компаний, работающих в сфере обращения с отходами, но и с формированием обоснованного конечного платежа граждан за коммунальную услугу.

30 июля ФАС выявила признаки антиконкурентного соглашения при организации конкурсов на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов для ТКО. Общая стоимость затронутых контрактов и соглашений составила 14,9 млрд руб. Нарушение антимонопольного законодательства установлено в действиях ООО «СК «Гидрокор», ООО «Республиканский экологический оператор», а также других хозяйствующих субъектов и органов власти. В ведомстве сообщили, что антиконкурентное соглашение действовало с 2021 по 2026 г. Участники сговора координировали действия при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ. Речь идет как о государственных закупках, так и о заключении концессионных соглашений

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