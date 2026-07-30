ФАС выявила картель при строительстве мусорных объектов на 14,9 млрд рублей

20 июля ФАС подвела итоги мониторинга закупок у малого и среднего бизнеса в 2025 г. Выявлено 12 743 заказчика, которые не выполнили 25%-ную квоту. Показатель на 36,2% меньше, чем в 2023 г., когда нарушителей было 19 982. Также зафиксировано 3091 нарушение сроков размещения отчетов в ЕИС – почти вдвое меньше, чем два года назад (6333). Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Работа по контролю ведется с 2023 г. с использованием ЕИС.‍