ФАС выявила картель при строительстве мусорных объектов на 14,9 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки антиконкурентного соглашения при организации конкурсов на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов для ТКО. Общая стоимость затронутых контрактов и соглашений составила 14,9 млрд руб., сообщили в ведомстве.
По данным ФАС, нарушение антимонопольного законодательства установлено в действиях ООО «СК «Гидрокор», ООО «Республиканский экологический оператор», а также других хозяйствующих субъектов и органов власти. В ведомстве сообщили, что антиконкурентное соглашение действовало с 2021 по 2026 гг.
Служба пришла к выводу, что участники сговора координировали действия при организации и проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ. Речь идет как о государственных закупках, так и о заключении концессионных соглашений, связанных со строительством объектов по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов.
Участникам антиконкурентного соглашения грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.
20 июля ФАС подвела итоги мониторинга закупок у малого и среднего бизнеса в 2025 г. Выявлено 12 743 заказчика, которые не выполнили 25%-ную квоту. Показатель на 36,2% меньше, чем в 2023 г., когда нарушителей было 19 982. Также зафиксировано 3091 нарушение сроков размещения отчетов в ЕИС – почти вдвое меньше, чем два года назад (6333). Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Работа по контролю ведется с 2023 г. с использованием ЕИС.