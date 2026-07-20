ФАС нашла 12 743 нарушителя квот закупок у малого бизнеса

Также зафиксировано 3091 нарушение сроков размещения отчетов в ЕИС – почти вдвое меньше, чем два года назад (6333). Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Работа по контролю ведется с 2023 г. с использованием ЕИС.‍