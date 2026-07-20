Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,562-0,07%CHKZ14 750-0,34%BRZL1 170+7,14%IMOEX1 925,49-1,68%RTSI773,71-1,68%RGBI110,41-0,43%RGBITR740,04-0,32%
Главная / Бизнес /

ФАС нашла 12 743 нарушителя квот закупок у малого бизнеса

Ведомости

ФАС подвела итоги мониторинга закупок у малого и среднего бизнеса в 2025 г. Выявлено 12 743 заказчика, которые не выполнили 25%-ную квоту, говорится в сообщении службы.

Показатель на 36,2% меньше, чем в 2023 г., когда нарушителей было 19 982.

Также зафиксировано 3091 нарушение сроков размещения отчетов в ЕИС – почти вдвое меньше, чем два года назад (6333). Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Работа по контролю ведется с 2023 г. с использованием ЕИС.‍

В начале июня исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова заявила, что треть крупных компаний закупает программное обеспечение (ПО) у малого и среднего бизнеса. Около 25% опрошенных крупных компаний продолжают закупать у малых технологические решения, столько же берут комплектующие и оборудование. МСП, в свою очередь, использует инфраструктуру и цифровые решения гигантов рынка.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь