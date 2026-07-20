ФАС нашла 12 743 нарушителя квот закупок у малого бизнеса
ФАС подвела итоги мониторинга закупок у малого и среднего бизнеса в 2025 г. Выявлено 12 743 заказчика, которые не выполнили 25%-ную квоту, говорится в сообщении службы.
Показатель на 36,2% меньше, чем в 2023 г., когда нарушителей было 19 982.
Также зафиксировано 3091 нарушение сроков размещения отчетов в ЕИС – почти вдвое меньше, чем два года назад (6333). Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. Работа по контролю ведется с 2023 г. с использованием ЕИС.
В начале июня исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова заявила, что треть крупных компаний закупает программное обеспечение (ПО) у малого и среднего бизнеса. Около 25% опрошенных крупных компаний продолжают закупать у малых технологические решения, столько же берут комплектующие и оборудование. МСП, в свою очередь, использует инфраструктуру и цифровые решения гигантов рынка.