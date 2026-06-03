РСПП: треть крупных компаний закупает ПО у малого и среднего бизнеса
Треть крупных компаний закупает программное обеспечение (ПО) у малого и среднего бизнеса. Такие данные озвучила исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова в ходе ПМЭФ-2026.
Согласно исследованию союза, около 25% опрошенных крупных компаний продолжают закупать у малых технологические решения, столько же берут комплектующие и оборудование. МСП в свою очередь использует инфраструктуру и цифровые решения гигантов рынка. Представители крупных компаний отметили, что МСП оперативно взаимодействуют с заказчиками, могут подстраиваться по их запрос и выпускать малые пилотные партии продукции. Большой бизнес не такой поворотливый, подчеркнула Глухова.
При этом не все малые и средние предприниматели хотят наращивать поставки, как того желают крупные компании. Однако доля тех, кто собирается их сократить, все же меньше, чем тех, кто собирается ее наращивать. Малый бизнес, по словам Глуховой, чувствует себя хуже, он обеспокоен ростом налогов, цен и неплатежей.
Малые компании сообщили, что крупный бизнес продолжает задерживать платежи. Только 20% субъектов бизнеса рассказали, что получают деньги в течение 30 дней, остальные ожидают намного дольше.
В интервью «Ведомостям» глава объединения «Опора России» Александр Калинин рассказал, что малый бизнес испытывает сложности с получением оплаты в срок по коммерческим контрактам с крупными компаниями. Если с оплатой контрактов в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием у субъектов малого и среднего предпринимательства) есть механизм контроля со стороны властей, то в случае с коммерческими закупками получить оплату в срок значительно сложнее, отметил он.