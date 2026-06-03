РСПП: треть крупных компаний закупает ПО у малого и среднего бизнеса

При этом не все малые и средние предприниматели хотят наращивать поставки, как того желают крупные компании. Однако доля тех, кто собирается их сократить, все же меньше, чем тех, кто собирается ее наращивать. Малый бизнес, по словам Глуховой, чувствует себя хуже, он обеспокоен ростом налогов, цен и неплатежей.