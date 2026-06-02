Малый бизнес жалуется на проблемы с оплатой контрактов крупных компаний

Малый бизнес жалуется на проблемы с оплатой контрактов крупных компанийПо ним, в отличие от закупок госкомпаний, действующего механизма погашения задолженности нет
Малый бизнес испытывает сложности с получением оплаты в срок по коммерческим контрактам с крупными компаниями, рассказал в интервью «Ведомостям» глава объединения «Опора России» Александр Калинин. Если с оплатой контрактов в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием у субъектов малого и среднего предпринимательства) есть механизм контроля со стороны властей, то в случае с коммерческими закупками получить оплату в срок значительно сложнее, отметил он.
«Если поставщик [в рамках 223-ФЗ] жалуется через «Сервис 360», Корпорация МСП обращается к заказчику и в ручном режиме требует погашения задолженности. При необходимости можно подключить ФАС. Это действенный механизм, но, к сожалению, он не покрывает самый массовый периметр обычных коммерческих закупок. И вот здесь у крупных компаний возникает много всякой порочной практики – например, отсрочки платежей до двух лет и задержки актирования под разными предлогами», – отметил Калинин.