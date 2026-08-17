Молдавия не планирует возобновлять импорт электроэнергии с МолдГРЭС

Министр напомнил, что до 2025 г. Молдавия закупала электроэнергию у МолдГРЭС на фоне поставок газа «Газпромом» в Приднестровье по льготной цене. После прекращения этих поставок регион стал закупать газ у европейского поставщика, а объемы снизились примерно с 5,7 млн до 2,5–3 млн куб. м в сутки.