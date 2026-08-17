Молдавия не планирует возобновлять импорт электроэнергии с МолдГРЭС
Молдавия не планирует возобновлять импорт электроэнергии с МолдГРЭС, расположенной в Приднестровье. Об этом заявил министр энергетики республики Дорин Джунгиету.
«Не по идеологическим соображениям, а по очень конкретным причинам: газа недостаточно, добыча из газа, закупленного по текущей цене, неконкурентоспособна, альтернатива углю сложна и дорога, существуют риски, связанные с санкциями», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, потенциальные поставщики должны соответствовать требованиям энергетического рынка Молдавии.
Джунгиету отметил, что сейчас себестоимость электроэнергии МолдГРЭС оценивается примерно в 220 евро за МВт/ч, тогда как в июле госкомпания Energocom импортировала электричество в среднем по 133,86 евро за МВт/ч.
Министр напомнил, что до 2025 г. Молдавия закупала электроэнергию у МолдГРЭС на фоне поставок газа «Газпромом» в Приднестровье по льготной цене. После прекращения этих поставок регион стал закупать газ у европейского поставщика, а объемы снизились примерно с 5,7 млн до 2,5–3 млн куб. м в сутки.
По словам Джунгиету, этих объемов недостаточно для покрытия потребностей правобережной Молдавии. Он также назвал малореалистичным перевод МолдГРЭС на уголь из-за высоких логистических затрат и необходимости дополнительных инвестиций в переоборудование станции.
В январе министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия занимается «удушением» Приднестровья, а не реинтеграцией. «То, что Молдова называет реинтеграцией, является банальными методами экономического, политического, информационного удушения. Мы будем противостоять и бороться», – сказал он.