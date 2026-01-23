МИД Приднестровья обвинил Молдавию в применении «методов удушения»
Молдавия занимается «удушением» Приднестровья, а не реинтеграцией. С такой позицией выступил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в интервью телеканалу «Первый приднестровский».
«То, что Молдова называет реинтеграцией, является банальными методами экономического, политического, информационного удушения. Мы будем противостоять и бороться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, Кишинев занимается «информационной пропагандой», не делая ничего, чтобы создать атмосферу взаимопонимания и конструктивного диалога. Вместо этого – «усиливают враждебность, разрушают коммуникации и нормальное взаимодействие»: «Они не ведут диалог с Приднестровьем как положено, а готовят некие тайные планы. А все очень просто. Надо сесть за стол переговоров».
Игнатьев призвал вести диалог на уровне президентов, политических представителей и рабочих групп.
Президент Молдавии Майя Санду говорила в июле 2025 г., что Кишинев намерен решить «проблему» непризнанного Приднестровья после вывода оперативной группировки российских войск из региона. Молдавский лидер заявила, что в Кишиневе «все просчитано» по реинтеграции Приднестровья.
ПМР была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. С 1992 г. на территории ПМР находится российский миротворческий контингент.