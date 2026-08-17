Россия экспортировала 46,5 млн тонн пшеницы за прошедший сельхозгод

Росту российского экспорта способствовало увеличение урожая пшеницы в 2025 г. до 91,1 млн т, что на 8,5 млн т больше показателя предыдущего года. Кроме того, вырос спрос со стороны традиционных покупателей российского зерна. В частности, поставки пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза, до 7,3 млн т, в Судан – вдвое, до 2,2 млн т. Египет нарастил закупки на 6%, Израиль – на 21%.