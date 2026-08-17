Россия экспортировала 46,5 млн тонн пшеницы за прошедший сельхозгод
Россия в завершившемся сельскохозяйственном сезоне 2025–2026 экспортировала около 46,5 млн т пшеницы. Об этом сообщили аналитики федерального центра «Агроэкспорт».
По оценкам минсельхоза США (USDA), второе место по объему экспорта пшеницы занял Евросоюз с показателем 31,5 млн т, третье – Канада, поставившая на мировой рынок 29,6 млн т.
Росту российского экспорта способствовало увеличение урожая пшеницы в 2025 г. до 91,1 млн т, что на 8,5 млн т больше показателя предыдущего года. Кроме того, вырос спрос со стороны традиционных покупателей российского зерна. В частности, поставки пшеницы в Турцию увеличились в 2,2 раза, до 7,3 млн т, в Судан – вдвое, до 2,2 млн т. Египет нарастил закупки на 6%, Израиль – на 21%.
В «Агроэкспорте» также отметили существенный рост поставок в Ирак. За сезон 2025–2026 гг. Россия экспортировала туда около 560 000 т пшеницы против 82 000 т годом ранее.
10 августа стало известно, что сбор урожая пшеницы в России перешагнул экватор. На текущий момент с 14,8 млн га площадей получено более 60 млн т, что на 6 млн т больше, чем на ту же дату в прошлом году.