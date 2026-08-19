«Русал» в первом полугодии вышел на чистую прибыль после убытков годом ранее
Чистая прибыль «Русала» за первое полугодие составила $419 млн против $87 млн убытка, полученных по итогам первых шести месяцев 2025 г. Промежуточные итоги первого полугодия опубликованы на сайте компании.
Выручка выросла на 10,9% год к году – до $8,34 млрд. Скорректированная EBITDA составила $1,23 млрд, показав рост в 64,4%. Маржа по скорректированной EBITDA по итогам полугода равна 14,8% против 9,9% в этот же период годом ранее.
Чистый долг «Русала» вырос на 10,5% к значению на 31 декабря 2025 г. – до $8,90 млрд. Активы увеличились до $25,53 млрд, показав рост в 1,9%.
За шесть месяцев компания произвела 2,01 млн т первичного алюминия (+4,5% год к году). Выручка от его реализации увеличилась на 11,2% до $6,64 млрд. Это связано в первую очередь с увеличением на 23,6% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, заявили в «Русале». Выручка от реализации глинозема снизилась на 41,4% до $221 млн, в основном за счет снижения средневзвешенной цены реализации глинозема на 27,5%. Выручка от продажи фольги и прочей алюминиевой продукции увеличилась на 5,3% до $396 млн.
26 июня акционеры группы компаний «Русал» поддержали решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Дивиденды по результатам I квартала 2026 г. также было решено не выплачивать. В последний раз инвесторы получали дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию).