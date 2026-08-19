Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
TRNFP1 029,4-0,81%CNY Бирж.12,633+0,32%IMOEX2 141,04-0,33%RTSI791,97-0,33%RGBI113,53-0,17%RGBITR767,78-0,13%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Русал» в первом полугодии вышел на чистую прибыль после убытков годом ранее

Наталья Захарова

Чистая прибыль «Русала» за первое полугодие составила $419 млн против $87 млн убытка, полученных по итогам первых шести месяцев 2025 г. Промежуточные итоги первого полугодия опубликованы на сайте компании.

Выручка выросла на 10,9% год к году – до $8,34 млрд. Скорректированная EBITDA составила $1,23 млрд, показав рост в 64,4%. Маржа по скорректированной EBITDA по итогам полугода равна 14,8% против 9,9% в этот же период годом ранее.

Чистый долг «Русала» вырос на 10,5% к значению на 31 декабря 2025 г. – до $8,90 млрд. Активы увеличились до $25,53 млрд, показав рост в 1,9%.

За шесть месяцев компания произвела 2,01 млн т первичного алюминия (+4,5% год к году). Выручка от его реализации увеличилась на 11,2% до $6,64 млрд. Это связано в первую очередь с увеличением на 23,6% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, заявили в «Русале». Выручка от реализации глинозема снизилась на 41,4% до $221 млн, в основном за счет снижения средневзвешенной цены реализации глинозема на 27,5%. Выручка от продажи фольги и прочей алюминиевой продукции увеличилась на 5,3% до $396 млн.

26 июня акционеры группы компаний «Русал» поддержали решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Дивиденды по результатам I квартала 2026 г. также было решено не выплачивать. В последний раз инвесторы получали дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её