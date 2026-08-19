«Русал» в первом полугодии вышел на чистую прибыль после убытков годом ранее

За шесть месяцев компания произвела 2,01 млн т первичного алюминия (+4,5% год к году). Выручка от его реализации увеличилась на 11,2% до $6,64 млрд. Это связано в первую очередь с увеличением на 23,6% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, заявили в «Русале». Выручка от реализации глинозема снизилась на 41,4% до $221 млн, в основном за счет снижения средневзвешенной цены реализации глинозема на 27,5%. Выручка от продажи фольги и прочей алюминиевой продукции увеличилась на 5,3% до $396 млн.