«Русал» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год
Акционеры группы компаний «Русал» поддержали решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., сообщается на сайте центра раскрытия информации.
Дивиденды по результатам I квартала 2026 г. также было решено не выплачивать. В последний раз инвесторы получали дивиденды по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию).
В 2025 г. «Русал» получил убыток по МСФО в размере $455 млн. В 2024 г. прибыль компании составляла $803 млн. Выручка компании за 2025 г. выросла на 23% до $14,8 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 30% до $1,05 млрд, операционная прибыль упала в три раза до $126 млн.
25 июня гендиректор «Русала» Евгений Никитин заявил, что с «Русгидро» обсуждаются возможные сделки, предполагающие использование пакета алюминиевой компании в энергохолдинге. Один из вариантов предполагает увеличение доли «Русала» в совместном проекте Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО, в него входят Богучанский алюминиевый завод и Богучанская ГЭС, сторонам принадлежит по 50%).