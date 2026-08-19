ФАС обязала ГАП «Ресурс» вывести на биржу 10% продукции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала ГАП «Ресурс» в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% объема реализуемого мяса птицы. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.
ФАС уточнило, что предписание выдали в ходе согласования сделок ГАП «Ресурс» по приобретению активов на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. Служба установила, что сделки могут привести к ограничению конкуренции из-за усиления положения компаний.
Решение ведомства позволит сформировать объективный ценовой ориентир на продукцию, уточнили в ФАС. Там также отметили, что это даст небольшим компаниям возможность заключать прямые договоры с крупными производителями. В ведомстве ожидают, что мера положительно повлияет на цены для потребителей.
ГАП «Ресурс» - один из крупнейших российских агрохолдингов. Компания была основана в 2002 г., ее головной офис находится в Москве. Основным бенефициаром и председателем совета директоров считается Виктор Наурузов.
В феврале ФАС предписала дистрибуторам розничной сети «Светофор» в столице устранить нарушения в работе с поставщиками. Как отметили в службе, нарушения были выявлены по жалобе поставщика. ФАС установила, что посредник навязывали контрагенту незаконные условия, к примеру, требование о возврате нереализованной продукции и фактически неограниченные сроки оплаты товаров.