ФАС обязала ГАП «Ресурс» вывести на биржу 10% продукции

В феврале ФАС предписала дистрибуторам розничной сети «Светофор» в столице устранить нарушения в работе с поставщиками. Как отметили в службе, нарушения были выявлены по жалобе поставщика. ФАС установила, что посредник навязывали контрагенту незаконные условия, к примеру, требование о возврате нереализованной продукции и фактически неограниченные сроки оплаты товаров.