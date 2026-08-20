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Главная / Бизнес /

Минтранс с сентября обновит правила для гражданской авиации

Ксения Наумчик

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в регулировании гражданской авиации, включая новые требования к безопасности на вертодромах, регистрации воздушных судов и проведению контрольных полетов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Одним из ключевых изменений станет введение федеральных авиационных правил по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации. Новые нормы определяют требования к подготовке служб, оснащению техникой, организации взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Документ также приведен в соответствие с международными стандартами ICAO.

Кроме того, обновится порядок формирования и ведения государственного реестра гражданских воздушных судов, а также процедуры их госрегистрации. В Минтрансе отмечают, что новые правила направлены на повышение прозрачности учета воздушных судов и совершенствование регистрационных процессов.

Минтранс хочет ужесточить надзор на транспорте

Бизнес / Транспорт

Еще одно изменение касается порядка подготовки и выполнения контрольных полетов и облетов. Такая процедура необходима для проверки готовности воздушного судна к дальнейшей эксплуатации после технического обслуживания, ремонта, замены отдельных агрегатов, внесения изменений в конструкцию или длительного хранения.

29 июня «Ведомости» писали, что Минтранс подготовил пакет поправок в законодательство, ужесточающих надзор за авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками. Новые правила вводят категорию «чрезвычайно высокого риска» – она присваивается автоматически всем авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие пассажирские перевозки. Минтранс хочет пересмотреть балльную систему оценки нарушений, повысив максимальный штрафной балл с 20 до 40. Расширяется и перечень предметов контроля: надзорные органы будут проверять соблюдение условий, внесенных в реестр Минтранса,  и выполнение программ подготовки авиаперсонала.

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