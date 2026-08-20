Минтранс с сентября обновит правила для гражданской авиации

29 июня «Ведомости» писали, что Минтранс подготовил пакет поправок в законодательство, ужесточающих надзор за авиакомпаниями, судовладельцами и автобусными перевозчиками. Новые правила вводят категорию «чрезвычайно высокого риска» – она присваивается автоматически всем авиакомпаниям, осуществляющим коммерческие пассажирские перевозки. Минтранс хочет пересмотреть балльную систему оценки нарушений, повысив максимальный штрафной балл с 20 до 40. Расширяется и перечень предметов контроля: надзорные органы будут проверять соблюдение условий, внесенных в реестр Минтранса, и выполнение программ подготовки авиаперсонала.