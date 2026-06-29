Минтранс хочет ужесточить надзор на транспорте

Помимо авиации изменения затронут водный и автомобильный транспорт. Проектом приказа Минтранса предлагается утвердить новый перечень индикаторов риска в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Предполагается, что он заменит приказ Минтранса России от 23 августа 2023 г. № 291. Для судовладельцев перечень индикаторов риска расширится на пять пунктов. Проверки могут быть инициированы после повторного задержания судна в порту, посадки на мель, приостановки действия документов у двух и более судов одного владельца, а также если один капитан работает на нескольких судовладельцев. Дополнительно вводится контроль за работоспособностью навигационного оборудования.