Безопасность аэропортов и вокзалов обеспечит единый оператор

Безопасность аэропортов и вокзалов обеспечит единый операторОн займется антитеррористической защитой критически важных объектов транспортной инфраструктуры
Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД определит единого оператора транспортной безопасности. Новое юрлицо займется антитеррористической защитой критически важных объектов транспортной инфраструктуры смешанного типа. То есть принадлежащих разным собственникам, но расположенных в одном месте. Такую инициативу 27 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Речь идет об объектах, имеющих критическое значение для обеспечения обороноспособности, нацбезопасности, стабильности экономики и защиты населения. Среди них, как следует из пояснительной записки, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, морские и речные порты.
Законопроект Минтранса предлагает поправки в закон о транспортной безопасности. Он разработан по поручению вице-премьера Виталия Савельева по итогам заседания рабочей группы по координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив и других объектов от 5 мая 2025 г.
Единый оператор будет контролировать исполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе координировать работу собственников объектов в этой сфере. Правительство подготовит отдельный документ, регламентирующий особенности этого процесса. В нем же будут прописаны финансово-экономические обоснования, говорится в пояснительной записке.
Контролировать работу единого оператора будет Ространснадзор. На оператора станет распространяться административная ответственность за нарушение требований в области транспортной безопасности (штраф от 50 000 до 100 000 руб.), а также о непредставлении информации об актах незаконного вмешательства (от 30 000 до 50 000 руб.). Если неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 263.1.
Крупные транспортные узлы формировались десятилетиями, меняли собственников, дробились в ходе приватизации, обрастали арендаторами, говорит адвокат Оксана Грикевич. Например, стоящие вплотную ж/д вокзал и автобусный терминал объединены общими входными группами и инженерными коммуникациями, но юридически принадлежат разным компаниям, продолжила она. У каждой из этих организаций есть собственный паспорт транспортной безопасности, своя охрана и система видеонаблюдения, говорит Грикевич.
Принятие закона создаст правовые условия для централизованного управления смешанными объектами, считает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Создание единого оператора может повысить качество транспортной безопасности, так как потребует равномерно высокого уровня соблюдения требований всеми собственниками, считает она. Грикевич не исключает, что с появлением единого оператора собственники объектов могут даже снизить прямые расходы на охрану.
«Ведомости» направили запросы в Минтранс, ФСБ и МВД, чтобы уточнить, сколько критически важных транспортных объектов есть в РФ и во сколько обойдется работа единого оператора.