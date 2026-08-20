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Главная / Бизнес /

РСПП предложил дать налоговые отсрочки и льготные кредиты предпринимателям WB

Меры поддержки пострадавшему от атак бизнесу обсудили на отраслевом заседании
Анна Суслова

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на оперативном совещании в рамках заседания комитета по цифровым платформам предложил меры для поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries. Об этом говорится на сайте РСПП.

В заседании 19 августа приняли участие представители цифровых платформ, бизнес-объединений и отраслевых компаний.

«Бизнесу необходимы понятные и быстро применимые меры для пострадавших предпринимателей. РСПП готов принять участие совместно с профильными ведомствами и бизнес-объединениями в подготовке и дальнейшей доработке соответствующих нормативных актов», – сказал заместитель управляющего директора управления финансовой политики РСПП Роман Фадеев.

Правительство разработает программу восстановления пострадавших от атак складов

Бизнес / Торговля и услуги

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что ассоциацией были направлены предложения о мерах государственной поддержки премьер-министру Михаилу Мишустину. В их числе  налоговые меры (отсрочка от уплаты налогов, освобождение от восстановления НДС и другие), финансовые меры (льготное кредитование и прямые меры финансовой поддержки предпринимателей), административные (мораторий на проверки бизнеса) и меры по государственному страхованию рисков.

Директор Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев добавил, что необходимо сократить контрольно-надзорные мероприятия в отношении пострадавших предпринимателей.

20 августа президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать программу восстановления логистических центров Wildberries, которые были повреждены в результате атак беспилотников. Программа в первую очередь должна предполагать выдачу льготных кредитов. Финансовые средства пойдут на проведение ремонта в складских помещениях и строительство новых объектов компании.

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