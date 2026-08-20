РСПП предложил дать налоговые отсрочки и льготные кредиты предпринимателям WB

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что ассоциацией были направлены предложения о мерах государственной поддержки премьер-министру Михаилу Мишустину. В их числе налоговые меры (отсрочка от уплаты налогов, освобождение от восстановления НДС и другие), финансовые меры (льготное кредитование и прямые меры финансовой поддержки предпринимателей), административные (мораторий на проверки бизнеса) и меры по государственному страхованию рисков.