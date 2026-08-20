«Яндекс Маркет» сблизит тарифы для продавцов с разными моделями продаж

До этого размер тарифа для продавцов по модели FBS существенно зависел от скорости передачи заказов маркетплейсу. При среднем времени отгрузки до 36 часов скидка на размещение составляла 4 п. п., а при отгрузке до 28 часов – 7 п. п. Однако большинство продавцов не укладывались в эти сроки, отметили в компании. Теперь «Яндекс Маркет» откажется от этой системы и приблизит базовые тарифы FBS к тарифам FBY.