«Яндекс Маркет» сблизит тарифы для продавцов с разными моделями продаж
«Яндекс Маркет» с 1 сентября изменит тарифы на размещение товаров для продавцов, приблизив стоимость работы с собственного склада (FBS) к тарифам при продажах со складов маркетплейса (FBY). Об этом сообщили в компании.
Изменения позволят продавцам проще сочетать разные модели работы и распределять товары между нужными складами.
До этого размер тарифа для продавцов по модели FBS существенно зависел от скорости передачи заказов маркетплейсу. При среднем времени отгрузки до 36 часов скидка на размещение составляла 4 п. п., а при отгрузке до 28 часов – 7 п. п. Однако большинство продавцов не укладывались в эти сроки, отметили в компании. Теперь «Яндекс Маркет» откажется от этой системы и приблизит базовые тарифы FBS к тарифам FBY.
Условия также изменятся для партнеров с подпиской на сниженную комиссию. Например, для продавцов детских товаров по модели FBS с такой подпиской тариф на размещение снизится с 16 до 9% – до уровня тарифа FBY.
Для продавцов, использующих склады маркетплейса, «Яндекс Маркет» также снизит стоимость хранения и прямых транзитных поставок. До конца 2026 г. на эти услуги будет действовать скидка до 90%. В компании рассчитывают, что это позволит партнерам дешевле хранить товары и гибче распределять их между регионами.
8 июля «Ведомости» писали о пересмотре бюджета и структуры команд «Яндекс Маркета». Источник внутри компании сообщал о планах сократить штат. Представитель маркетплейса подтверждал пересмотр структуры команд, отказ от непрофильных проектов и дублирующих функций, но подчеркивал, что общий бюджет сервиса на 2026 г. не меняется. Маркетинговые расходы планировалось перераспределить в пользу улучшения условий для продавцов и специальных предложений для покупателей.