«Яндекс маркет» сократит бюджет и штат

«Яндекс маркет» сейчас находится «в поисках себя», считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, компания уже не участвует в «игре двух больших маркетплейсов», поскольку отстает от каждого из лидеров более чем в пять раз. При этом уходить с рынка она не собирается, а значит должна найти другую бизнес-модель, идею или нишу. Он отмечает, что сервис является одним из лидеров в логистическом направлении благодаря «Яндекс Go» и «Яндекс доставке», развивает собственного продавца «Яндекс фабрика», который также занимает лидирующие позиции по ряду параметров, а также наладила трансграничные продажи. Если «Яндекс маркету» не надо конкурировать с Ozon и Wildberries, то и объем инвестиций может быть принципиально другим, объясняет эксперт.