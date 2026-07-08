«Яндекс маркет» сократит бюджет и штат

«Яндекс маркет» сократит бюджет и штатКомпания, видимо, отказалась от прямой конкуренции с крупнейшими маркетплейсами, поэтому тратить средства на активный рост смысла не имеет
«Яндекс маркет» сократит бюджет с 14 млрд до 2 млрд руб., следует из обсуждения на внутреннем портале сервиса. Компания объявила о данных изменениях своим сотрудникам 7 июля, подтвердил источник внутри нее. Точных цифр он не знает.
Представитель «Яндекс маркета» заявил «Ведомостям», что «общий бюджет маркетплейса в этом году не меняется». При этом он отказался уточнять, на что именно выделялись 14 млрд руб.
Одновременно компания сократит еще и штат, говорит работник сервиса. Компания действительно пересматривает структуру команд, отказывается от непрофильных проектов и дублирующих функций, подтвердил представитель «Яндекс маркета». По его словам, маркетинговый бюджет будет перераспределен в пользу улучшения условий для продавцов и специальных предложений для покупателей.
Он уточняет, что «изменения» затронут до 15% персонала, при этом максимальному числу работников планируется предложить внутреннюю ротацию в другие подразделения «Яндекса». Пересмотр структуры в компании назвали частью долгосрочной работы по повышению эффективности бизнеса.
«Яндекс маркет» начал менять структуру управления еще в начале 2026 г., говорят два источника в данном сервисе. По их словам, логистическое направление уже выделено в отдельный бизнес-юнит, а сама компания сосредоточится на достижении безубыточности и развитии новых форматов электронной коммерции. «Идея — построить независимую логистическую платформу, сопоставимую по модели с почтовыми и курьерскими операторами вроде "Почты России" или СДЭК», объясняет собеседник «Ведомостей». Кроме того, она хочет использовать мощности «Маркета» для доставки для других сервисов, объясняет он. Второй добавляет, что часть команды «Яндекс маркета» была объединена с подразделением поиска, тогда как логистика выделена в отдельный бизнес-юнит. По его словам, незадолго до Нового года сервис также сократил около 10–20% сотрудников — прежде всего в продуктовых, операционных и маркетинговых командах.
Такие изменения они объясняют тем, что маркетплейс вышел на рынок позже основных конкурентов и не успел занять лидирующие позиции. «Внутри компании признают, что основные игроки рынка ушли вперед, поэтому сейчас ставка делается на собственные технологические разработки и новые форматы электронной коммерции», — говорит один из сотрудников. По его словам, в компании обсуждается развитие направлений, связанных с искусственным интеллектом, а также форматов live-commerce — продаж в прямых эфирах.
«Яндекс маркет» сейчас находится «в поисках себя», считает партнер Data Insight Федор Вирин. По его словам, компания уже не участвует в «игре двух больших маркетплейсов», поскольку отстает от каждого из лидеров более чем в пять раз. При этом уходить с рынка она не собирается, а значит должна найти другую бизнес-модель, идею или нишу. Он отмечает, что сервис является одним из лидеров в логистическом направлении благодаря «Яндекс Go» и «Яндекс доставке», развивает собственного продавца «Яндекс фабрика», который также занимает лидирующие позиции по ряду параметров, а также наладила трансграничные продажи. Если «Яндекс маркету» не надо конкурировать с Ozon и Wildberries, то и объем инвестиций может быть принципиально другим, объясняет эксперт.
Причина резкого сокращения расходов напрямую видна из отчетности компании за 2025 г., говорит председатель совета по электронной коммерции Торговой промышленной палаты Алексей Федоров. По данным ФНС и Росстата, выручка ООО «Яндекс маркет» по итогам прошлого года выросла до 100,2 млрд руб. Это, с одной стороны, демонстрирует агрессивную стратегию развития, но с другой, по сравнению с двумя крупнейшими маркетплейсами, у которых обороты исчисляются триллионами рублей, этого недостаточно, резюмирует эксперт. Одновременно чистый убыток компании за 2025 г. составил 36 млрд руб. В такой ситуации, по мнению Федорова, бюджет в 14 млрд руб. на маркетинг и штат становятся экономически нецелесообразными. Сокращение — это попытка перейти от стратегии роста любой ценой к модели эффективности и положительной юнит-экономики, резюмирует он.