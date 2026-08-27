Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

Исследователи отметили, что РФ укрепила свои позиции в рейтинге не только за счет увеличения числа миллиардеров, но и за счет роста их суммарного состояния, которое составило $549 млрд. Поспособствовали этому колебания валютного курса, а также рост доходов от продажи сырьевых товаров на фоне переориентации на восточный рынок.