Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров
Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров, их число поднялось до 151. Об этом говорится в данных, представленных аналитической компанией Altrata.
Исследователи отметили, что РФ укрепила свои позиции в рейтинге не только за счет увеличения числа миллиардеров, но и за счет роста их суммарного состояния, которое составило $549 млрд. Поспособствовали этому колебания валютного курса, а также рост доходов от продажи сырьевых товаров на фоне переориентации на восточный рынок.
На первом месте в рейтинге расположились США, где число миллиардеров составило 1265 (совокупная стоимость активов – $6,688 трлн), на втором находится Китай с 363 миллиардерами ($1,438 трлн), а на третьем – Германия, у которой 221 миллиардер ($806 млрд).
1 июня Bloomberg писал, что состояние российских миллиардеров выросло на $21,85 млрд. Наибольший прирост капитала среди зафиксирован у сооснователя «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко, чье состояние достигло $24,6 млрд. Значительное увеличение показали глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $4,15 млрд до $27,8 млрд, и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, прибавивший $3,66 млрд.