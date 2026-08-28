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АСИ готовит поправки для расширения доступа к финансированию бизнес-проектов

Сергей Пахомов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит поправки в законодательство, направленные на расширение возможностей финансирования проектов через инструменты финансового рынка. Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Эксперты в ходе мероприятия обсуждали вопросы развития финансового рынка, в том числе механизмы смешанного финансирования с участием институтов развития после завершения периода кредитного охлаждения. В частности, внимание уделялось доступу компаний к финансированию проектов через биржи и различные виды ценных бумаг, которые могу обращаться на торговой площадке.

«Здесь предлагаются изменения в законодательство. Мы на уровне АСИ и при достаточной доработке будем их предлагать», – отметил Шувалов.

«Сильные идеи для нового времени» – ежегодный форум, который проводится с 2020 г. по поручению президента России Владимира Путина. Его главная цель – находить и поддерживать перспективные инициативы граждан, бизнеса и НКО, которые способны внести значимый вклад в развитие страны.

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