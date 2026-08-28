АСИ готовит поправки для расширения доступа к финансированию бизнес-проектов

Эксперты в ходе мероприятия обсуждали вопросы развития финансового рынка, в том числе механизмы смешанного финансирования с участием институтов развития после завершения периода кредитного охлаждения. В частности, внимание уделялось доступу компаний к финансированию проектов через биржи и различные виды ценных бумаг, которые могу обращаться на торговой площадке.