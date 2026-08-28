ВЭБ.РФ: государство и банки объединят усилия для запуска технопроектов

По его словам, стоимость таких проектов может достигать сотен миллиардов и триллионов рублей, поэтому инвесторам необходимы гарантии востребованности и защиты вложений. Вопросы финансирования и создания условий для бизнеса обсуждались с президентом России Владимиром Путиным в преддверии пленарной сессии СИНВ, сообщил он.