ВЭБ.РФ: государство и банки объединят усилия для запуска технопроектов
Государство, институты развития, коммерческие банки и биржевая инфраструктура должны объединить усилия для запуска крупных проектов технологического лидерства. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на Форуме «Сильные идеи нового времени» (СИНВ).
По его словам, стоимость таких проектов может достигать сотен миллиардов и триллионов рублей, поэтому инвесторам необходимы гарантии востребованности и защиты вложений. Вопросы финансирования и создания условий для бизнеса обсуждались с президентом России Владимиром Путиным в преддверии пленарной сессии СИНВ, сообщил он.
Шувалов отметил, что для реализации проектов необходимо выработать новые механизмы финансирования с участием институтов развития и банков. Действующих правил кредитования таких инициатив, по его словам, пока недостаточно.
«Сегодня необходимых правил работы кредитного сектора для таких проектов пока в полной мере нет, их предстоит выработать», – отметил Шувалов.
Также обсуждаются меры финансового стимулирования, защита прав собственности и совершенствование взаимодействия бизнеса с правоохранительными органами.
«Сильные идеи для нового времени» – ежегодный форум, который проводится с 2020 г. по поручению президента. Его главная цель – находить и поддерживать перспективные инициативы граждан, бизнеса и НКО, которые способны внести значимый вклад в развитие страны.