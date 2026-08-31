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Главная / Бизнес /

Фиолетовую ветку метро Москвы продлят в Куркино

Максим Цуланов

Таганско-Краснопресненскую (фиолетовую) линию московского метро продлят в район Куркино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Москва 24».

Сейчас планируется строительство двух станций. Их названия пока не определены, но проектные наименования – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Длина нового участка от станции «Планерная» составит 5,1 км.

По его словам, две станции могут улучшить транспортное обслуживание порядка 350 000 человек, которые проживают в том числе в Химках и Красногорске. На строительство понадобится от трех до четырех лет, а работа над проектом начнется в 2027 г.

В июне Собянин анонсировал планы продлить сразу две линии столичного метрополитена – Филевскую и Сокольническую. Новые участки общей протяженностью около 20 км охватят территории с населением более 400 000 человек, время в пути для пассажиров сократится до 25 минут.

Филевская ветка протянется от станции «Кунцевская» до инновационного центра «Сколково» на расстояние около 12 км. Сокольническая линия, старейшая в московском метро, будет продлена в Ярославский район на северо-востоке Москвы.

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