Фиолетовую ветку метро Москвы продлят в Куркино
Таганско-Краснопресненскую (фиолетовую) линию московского метро продлят в район Куркино. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Москва 24».
Сейчас планируется строительство двух станций. Их названия пока не определены, но проектные наименования – «Новокуркинское шоссе» и «Куркино». Длина нового участка от станции «Планерная» составит 5,1 км.
По его словам, две станции могут улучшить транспортное обслуживание порядка 350 000 человек, которые проживают в том числе в Химках и Красногорске. На строительство понадобится от трех до четырех лет, а работа над проектом начнется в 2027 г.
В июне Собянин анонсировал планы продлить сразу две линии столичного метрополитена – Филевскую и Сокольническую. Новые участки общей протяженностью около 20 км охватят территории с населением более 400 000 человек, время в пути для пассажиров сократится до 25 минут.
Филевская ветка протянется от станции «Кунцевская» до инновационного центра «Сколково» на расстояние около 12 км. Сокольническая линия, старейшая в московском метро, будет продлена в Ярославский район на северо-востоке Москвы.