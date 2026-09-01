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Главная / Бизнес /

«Ростех» объяснил приостановку выплат в Carprice действиями бывшего гендиректора

Сергей Пахомов

Приостановка выплат клиентам платформы по продаже автомобилей Carprice произошла из-за того, что деятельность компании была заблокирована действиями бывшего генерального директора Александра Галицкого после перехода сервиса под контроль государства. Об этом в Telegram-канале сообщила госкорпорация «Ростех».

Как заявили в корпорации, «Ростех» получил контроль над сервисом по решению правительства. После передачи компании под новое управление прежний руководитель подал заявление об увольнении и отозвал электронные подписи и доверенности, необходимые для работы бизнеса.

В «Ростехе» подчеркнули, что Carprice остается экономически устойчивой компанией. Новый гендиректор уже назначен, сейчас ожидаются изменения в Едином государственном реестре юридических лиц. Как указала корпорация, после этого работа сервиса будет восстановлена в полном объеме.

27 апреля сервис по продаже подержанных автомобилей Carprice и ряд других цифровых активов, изъятых по решению суда в рамках процесса против бизнесмена Александра Галицкого, были переданы госкорпорации «Ростех».

27 марта «Ведомости» писали, что Тверской райсуд Москвы передал в госсобственность платформу Carprice. Среди других изъятых активов – акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.

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