Carprice перешла в госсобственность в рамках дела против Галицкого
Тверской райсуд Москвы передал в госсобственность платформу по продаже автомобилей Carprice, принадлежащую бизнесмену Александру Галицкому. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, присутствовавшие на оглашении решения суда.
Среди других изъятых активов – акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях.
Решение суда об этом было принято 23 марта. Оно подлежит немедленному исполнению, уточнили собеседники «Ведомостей». Согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», после его вступления в законную силу появится основание внести Галицкого и американский фонд «Алмаз кэпитал партнерс» в перечень о запрете деятельности на территории России.
23 марта «Ведомости» писали, что Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество бизнесмена на сумму около 8 млрд руб.
Разбирательство началось после самоубийства бывшей супруги бизнесмена Алии Галицкой в феврале. 6 февраля Истринский суд Московской области заключил Галицкую под стражу на два месяца по делу о вымогательстве, через два дня стало известно, что она покончила с собой. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа.