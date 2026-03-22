Главная / Общество /

Генпрокуратура: закон не предусматривает мировое соглашение с Галицким

Ведомости

Мировое соглашение с бизнесменом Александром Галицким по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии его имущества и признании корпорации «Алмаз кэпитал партнерс» экстремистской организацией не предусмотрено законом, заявил представитель надзорного ведомства в ходе заседания в Тверском суде Москвы. Его слова передает ТАСС.

«В рамках действующего законодательства мы не понимаем, как можно это сделать. Может, ответчик подскажет нам соответствующую норму», – сказал представитель ГП.

23 марта адвокат Галицкого сообщил, что бизнесмен согласен на заключение мирового соглашения с Генпрокуратурой РФ «в соответствии с законодательством». Он отметил, что проект документа уже был передан представителю надзорного ведомства.

21 марта стало известно, что активы Галицкого арестованы по иску Генпрокуратуры. Ведомство намерено обратить в доход государства около 8 млрд руб. средств бизнесмена. Исполнительный лист был выдан столичным судом еще 11 марта.

По данным ГП, дочерние структуры фонда Галицкого «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» контактируют с правительственной платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, – «Юнайтед24». Через нее происходит сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

