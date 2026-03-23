Галицкий выразил готовность заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой
Бизнесмен Александр Галицкий согласился заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой РФ в рамках дела о конфискации имущества и признании корпорации «Алмаз кэпитал партнерс» экстремистской организацией. Слова его адвоката передает ТАСС из зала Тверского суда Москвы.
«Наш доверитель Галицкий готов заключить мировое соглашение в соответствии с законодательством, и мы передали проект этого соглашения представителю административного истца», – сказал адвокат Галицкого на заседании.
21 марта стало известно, что активы Галицкого арестованы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства его имущества и денежных средств в размере около 8 млрд руб. Исполнительный лист был выдан столичным судом еще 11 марта.
11 марта «Ведомости» писали, что Генпрокуратура РФ подала исковое заявление о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД». По данным ведомства, дочерние структуры фонда контактируют с правительственной платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского – «Юнайтед24». Через нее происходит сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.