Активы Александра Галицкого арестованы по иску Генпрокуратуры
Активы бизнесмена Александра Галицкого арестованы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства его имущества и денежных средств на сумму около 8 млрд руб. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Согласно документам, суд в Москве 11 марта выдал исполнительный лист по делу. Уже на следующий день было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого начался арест активов.
11 марта «Ведомости» писали, что генеральная прокуратура РФ обратилась с иском о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД». Дочерние структуры американского фонда Галицкого взаимодействуют с правительственной платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского – «Юнайтед24», через которую осуществляется сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.
Разбирательство началось после самоубийства бывшей супруги бизнесмена Алии Галицкой в феврале. 6 февраля Истринский суд Московской области заключил Галицкую под стражу на два месяца по делу о вымогательстве, через два дня стало известно, что она покончила с собой. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа.
Галицкая инициировала судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. В рамках этого гражданского дела у миллиардера был наложен арест на активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.