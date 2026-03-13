Александр Галицкий отверг обвинения в финансировании ВСУ

«С момента своего создания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты. <…> Уставом фонда запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования», – говорится в заявлении Галицкого, которое опубликовал РБК. Бизнесмен подчеркнул, что с 2020 г. не занимается стратегией фонда, а с 2022 г. – и его управлением. Последняя инвестиция в компанию, связанную с выходцами из Украины, была в начале 2021 г., утверждает он.