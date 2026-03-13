Александр Галицкий отверг обвинения в финансировании ВСУ
Основатель венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий заявил, что он и его структуры не финансируют производство оружия на Украине. Бизнесмен утверждает, что устав фонда прямо запрещает такие инвестиции, а сам он с 2022 г. отошел от управления. Ранее Генпрокуратура подала иск о запрете деятельности объединения, включающего Галицкого и его фонд, как экстремистской.
«С момента своего создания фонд инвестирует исключительно в гражданские проекты. <…> Уставом фонда запрещены любые инвестиции в производство оружия и военного оборудования», – говорится в заявлении Галицкого, которое опубликовал РБК. Бизнесмен подчеркнул, что с 2020 г. не занимается стратегией фонда, а с 2022 г. – и его управлением. Последняя инвестиция в компанию, связанную с выходцами из Украины, была в начале 2021 г., утверждает он.
Ранее источник «Ведомостей» рассказал подробности иска Генпрокуратуры, поданного в Тверской суд Москвы. По данным надзорного ведомства, структуры Галицкого после 2022 г. «прямо и активно вовлечены в военно-политический конфликт». Как следует из иска, фонд направлял средства украинским компаниям, занятым производством патронов, БПЛА и инновационных боеприпасов. Речь идет о сумме более $50 млн за последние годы. Также, по версии прокуратуры, сам Галицкий придерживается проукраинской позиции и проявляет «крайние формы антагонизма к российскому государству».
11 марта Генпрокуратура подала иск о запрете деятельности объединения, в которое входят Галицкий и корпорация Almaz Capital Partners. Ведомство также потребовало обратить в доход государства имущество бизнесмена (квартиру, коттедж и более 7 млрд руб. на счетах) и ограничить ему выезд.
В 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд в Калифорнии, который до 2014 г. инвестировал в российские IT-стартапы, включая «Яндекс». После 2014 г., как утверждается в иске, фонд присоединился к санкциям США и ЕС и прекратил вложения в РФ.
6 февраля бывшая жена инвестора Алия Галицкая была арестована по делу о вымогательстве у него $150 млн. Через два дня она совершила самоубийство в изоляторе, оставив записку с обвинениями в адрес экс-супруга.