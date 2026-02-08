Член СПЧ Меркачева раскрыла обстоятельства самоубийства Галицкой

Ранее Business FM со ссылкой на адвоката Екатерину Духину сообщало, что Галицкая совершила самоубийство в СИЗО Московского региона. Позже ФСИН РФ опровергла эту информацию. В службе отметили, что Галицкая не поступала в СИЗО города Москвы и области.