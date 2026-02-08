Член СПЧ Меркачева раскрыла обстоятельства самоубийства Галицкой
Бывшая жена топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого Алия Галицкая, находившаяся под арестом по делу о вымогательстве у бывшего супруга, совершила самоубийство в изоляторе временного содержания (ИВС) Истры, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
По ее словам, Галицкая была одна в камере. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа, сообщила журналистка.
Ранее Business FM со ссылкой на адвоката Екатерину Духину сообщало, что Галицкая совершила самоубийство в СИЗО Московского региона. Позже ФСИН РФ опровергла эту информацию. В службе отметили, что Галицкая не поступала в СИЗО города Москвы и области.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщал, что тело нашли утром в изоляторе временного содержания Истры накануне этапирования в СИЗО.
Следствие утверждает, что Галицкая требовала от экс-мужа $150 млн, угрожая опубликовать компрометирующие материалы. Суд избрал ей меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. По п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере) ей грозило до 15 лет лишения свободы.