Генпрокуратура раскрыла экстремистскую деятельность Александра Галицкого

Но после смены власти на Украине в 2014 г., рассказывает источник, структура Галицкого – фонд «Алмаз кэпитал партнерс» присоединился к санкциям США и Евросоюза, «следуя западным нарративам». Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в иске. А с 2022 г., как установили в Генпрокуратуре, «прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине».