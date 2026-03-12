Генпрокуратура раскрыла экстремистскую деятельность Александра Галицкого

Генпрокуратура раскрыла экстремистскую деятельность Александра ГалицкогоНадзорное ведомство требует изъять у инвестора имущество в России на 8 млрд рублей
Генеральная прокуратура РФ обратилась с иском о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД». «Ведомости» узнали подробности претензий к бизнесмену. Дочерние структуры американского фонда Галицкого взаимодействуют с правительственной платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую осуществляется сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска.
Иск Генпрокуратуры подан в Тверской суд Москвы. По словам собеседника, в 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна в штате Калифорния (США). До 2014 г. этот фонд имел представительство в Москве и инвестировал в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».
Но после смены власти на Украине в 2014 г., рассказывает источник, структура Галицкого – фонд «Алмаз кэпитал партнерс» присоединился к санкциям США и Евросоюза, «следуя западным нарративам». Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в иске. А с 2022 г., как установили в Генпрокуратуре, «прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине».
Например, говорит источник, после начала специальной военной операции холдинг Галицкого официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил, расценил их как вторжение и присоединился к западным рестрикциям против нашей страны. Сейчас «Алмаз кэпитал партнерс» оказывает материальную помощь вооруженным формированиям, участвующим в террористических атаках на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, следует из иска. «За последние годы направил более $50 млн украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений», – рассказал источник.
Что касается самого Галицкого, продолжает собеседник, он продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд руб. На счетах размещено свыше 7 млрд руб.
По мнению Генпрокуратуры, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – говорится в исковых требованиях.
Таким образом, истец считает, что эти обстоятельства позволяют квалифицировать ответчиков как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование деятельности госорганов России и нарушение ее территориальной целостности. В соответствии со ст. 9 закона № 114-ФЗ деятельность этого объединения подлежит запрету на территории Российской Федерации как экстремистская.
В иске надзорное ведомство просит запретить деятельность Галицкого и его фонда «Алмаз кэпитал партнерс» на территории России, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов. Также прокуратура просит временно ограничить выезд Галицкому за пределы РФ.
Александр Галицкий родился в 1955 г. в с. Заречаны Житомирской области Украины. Окончил Московский институт электронной техники (МИЭТ) и начал карьеру в сфере высоких технологий. В конце 1980-х – начале 1990-х он работал в проектах, связанных с телекоммуникациями и спутниковыми системами. В этот период Галицкий участвовал в создании одной из первых российских частных технологических компаний, работавших на международном рынке.
В 1990-е гг. он стал сооснователем компании «Элвис+», специализировавшейся на разработке решений в области информационной безопасности и телекоммуникаций. Компания сумела выйти на зарубежные рынки. В начале 2000-х Галицкий стал одним из основателей фонда Almaz Capital – международной венчурной компании с офисами в России и США. Среди наиболее заметных инвестиций фонда сервис видеорекламы Violin Memory, облачная платформа Yandex, а также ряд стартапов в сфере кибербезопасности, облачных сервисов и искусственного интеллекта.
6 февраля Истринский суд заключил бывшую жену инвестора – Алию Галицкую под стражу на два месяца. Она была обвиняемой по делу о вымогательстве $150 млн у Галицкого. Галицкой грозило лишение свободы сроком до 15 лет. Но 8 февраля стало известно, что она совершила самоубийство в ИВС Истры. Галицкая оставила записку, в которой винит в случившемся экс-супруга.