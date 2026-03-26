Суд изъял в доход государства Carprice, активы Филиппа Генса и Шамиля Шакирова

Суд изъял в доход государства Carprice, активы Филиппа Генса и Шамиля ШакироваРешение принято в рамках дела о конфискации имущества у инвестора Галицкого
В рамках процесса против Александра Галицкого и корпорации «Алмаз кэпитал партнерс», обвиненных в участии в экстремистской деятельности, в доход государства было изъято не только имущество бизнесмена, выяснили «Ведомости». Тверской районный суд Москвы 23 марта решил передать в госсобственность известную платформу по продаже автомобилей Carprice, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях. Эти организации, по данным суда, использовались для финансирования Галицкого и «Алмаз кэпитал партнерс», чья деятельность признана этим же решением экстремистской и запрещена. Кроме того, суд взыскал доли еще в семи компаниях, оформленные на третьих лиц. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, присутствовавшие на оглашении решения суда.
По решению Тверского районного суда от 23 марта 2026 г. в доход государства обращены:
– 100% долей в уставном капитале ООО «Селаникар», зарегистрированных за кипрской компанией Vendebita Trading Ltd. В 2025 г. выручка компании составила 7,7 млрд руб., чистый убыток – 126 млн руб. Зарегистрирована в 2014 г. Компания развивает бренд Carprice – сервис по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукцион. С 2014 г. с помощью компании смогли продать свои авто более 220 000 человек.
– 28% долей в уставном капитале ООО «Группа С-Терра», зарегистрированных на Юрия Ивашкова, еще 28% долей Сергея Рябко и 44% Галины Поповой. Этому ООО принадлежит 45% компании «С-Терра СиЭсПи» – российского разработчика и производителя средств сетевой информационной безопасности. Работает на рынке информационной безопасности с 2003 г., резидент особой экономической зоны «Технополис Москва».
– 25,1% долей Ивашкова и 49,8% долей Татьяны Негинской в уставном капитале ООО «Открытые цифровые платформы» (ОЦП). Компания ОЦП основана в 2019 г. под названием «ЦРПТ-проекты». Ранее 100% акций принадлежали ООО «ЦРПТ» (оператор системы маркировки «Честный знак»).
– 92% долей в уставном капитале ООО «Технокад», зарегистрированных за Олегом Елисеевым. Эта компания занимается разработкой программ для кадастровых инженеров, органов местного самоуправления и госвласти, застройщиков, банков и агентств недвижимости. У нее есть филиалы в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Разработки компании зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.
– 51% долей в уставном капитале ООО «Проекты развития», зарегистрированных за АО «ААА Управление капиталом» (дочерняя компания Газпромбанка). Кроме того, в доход государства обращены 32% долей ООО «Проекты развития», зарегистрированных за АО «АМ-инвест» и 17% зарегистрированных за ООО «Звезда финанс».
– Доли совладельцев ООО «Спецпроект-2» Елены Комиссаровой (60%), Алексея Спицына (18%) и Александра Семина (22%). Как указано на сайте предприятия, с 2013 г. является лидером в области производства и поставок высококачественных блоков СКЗИ тахографов в России (НКМ различных модификаций: «НКМ-1», «НКМ-2», «НКМ-К», «НКМ-2.10» и «НКМ-2.11»). Участник ассоциации ведущих производителей тахографов, блоков СКЗИ и карт для тахографов «Тахографический центр».
– 51% долей Комиссаровой в уставном капитале ООО «Модум». Компания зарегистрирована в 2017 г. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. В учредителях ранее значилась ЦРПТ.
– Доли в уставном капитале ООО «Датацентр СК», зарегистрированные за Алексеем Медуновым (51%) и за ООО «Айтекогрупп» (41%). Компания «Датацентр СК» развивает цифровые технологии и строит автоматизированные инженерные системы. Оказывает полный комплекс услуг по генеральному проектированию современных инфраструктурных объектов, центров обработки данных (ЦОД), зданий и промышленных объектов. «Айтеко групп» – многопрофильная компания, специализируется на создании IT- и инженерной инфраструктуры, разработке ПО, промышленной автоматизации, консалтинге, управлении строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, а также в топ-5 российских IT-компаний. Конечный бенефициар – ООО «Инвестгрупп», чьи владельцы не указаны, основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Изначально в иске Генпрокуратуры к Галицкому и «Алмаз кэпитал партнерс» не было требований об изъятия имущества третьих лиц, рассказал один из собеседников. Но в материалах надзорного ведомства, предоставленных суду, были указаны физлица и организации, которые, по мнению правоохранителей, могут являться номинальными владельцами недвижимости, автомобилей, долей в коммерческих предприятиях, акций, контролируемых Галицким, говорит собеседник. Их тоже суд решил обратить в доход государства, отмечает он.
«По отношению к третьим лицам суд фактически применил меры ответственности в отсутствие заявленных к ним требований и без привлечения их к участию в деле», – подтвердила «Ведомостям» адвокат Галицкого Кира Корума.
Решение суда подлежит немедленному исполнению, уточнили собеседники «Ведомостей». После его вступления в законную силу, согласно ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», появится основание внести Галицкого и американский фонд в перечень о запрете деятельности на территории России. В настоящий момент инвестору запрещен выезд за границу, следует из удовлетворенных Тверским судом обеспечительных мер.
Галицкий и третьи лица
На заседании 23 марта в суде была оглашена только резолютивная часть решения. Мотивировочная будет изготовлена позднее. «Это беспрецедентное решение, мотивы которого пока не ясны», – заявила адвокат. При этом к ряду компаний третьих лиц Галицкий не имел никакого отношения, более того, с некоторыми лицами он даже не знаком, заверила она. Есть неопределенность в формулировке решения о том, что активы Генса и Шакирова использовались для финансирования Галицкого и «Алмаза», говорит Корума. По ее словам, остается не ясным, какие организации и кем использовались.
«Филипп Генс не является инвестором фондов Александра Галицкого, и нам не известно, какие активы последнего были обращены в доход государства», – заявил «Ведомостям» представитель группы «Ланит». По его словам, компании не известно о каких-либо решениях суда, связанных с Генсом. «В суд и к участию в процессе нас не привлекали», – уточнил собеседник. В «Айтеко» Шакирова также не слышали о таком решении суда.
«Ведомости» направили запросы в Carprice и в компании, на которые судом обращено взыскание (их полный список см. в таблице). Представитель одной из них – ООО «С-Терра СиЭсПи» – сообщил, что компания не имеет относительно данного вопроса никакой информации.
Фонд «Алмаз» инвестировал в Carprice, говорит основатель Dsight Арсений Даббах. По его словам, у Галицкого был достаточный авторитет, чтобы влиять на многих игроков рынка. Но об инвестициях, связанных «Ланитом» или Филиппом Генсом, ему ничего не известно, равно как и о влиянии на управление «Ланитом».
С чем связаны претензии к Галицкому
Как писали «Ведомости», 11 марта Генпрокуратура обратилась с иском к корпорации «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» и Галицкому о запрете их деятельности на территории России из-за осуществления экстремистской деятельности. В 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна в штате Калифорния (США). До 2014 г. этот фонд имел представительство в Москве и инвестировал в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».
Но после смены власти на Украине в 2014 г., следует из иска, фонд «присоединился к санкциям США и Евросоюза, «следуя западным нарративам». Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в иске. А с 2022 г., как установили в Генпрокуратуре, «прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине».
Например, сейчас «Алмаз кэпитал партнерс» оказывает материальную помощь вооруженным формированиям, участвующим в террористических атаках на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, говорилось в исковом заявлении. За последние годы направил более $50 млн украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений.
Чем известен Александр Галицкий
В 1990-е гг. он стал сооснователем компании «Элвис+», специализировавшейся на разработке решений в области информационной безопасности и телекоммуникаций. Компания сумела выйти на зарубежные рынки. В начале 2000-х Галицкий стал одним из основателей фонда Almaz Capital – международной венчурной компании с офисами в России и США. Среди наиболее заметных инвестиций фонда сервис видеорекламы Violin Memory, облачная платформа Yandex, а также ряд стартапов в сфере кибербезопасности, облачных сервисов и искусственного интеллекта.
6 февраля Истринский суд заключил бывшую жену инвестора Алию Галицкую под стражу на два месяца. Она была обвиняемой по делу о вымогательстве $150 млн у Галицкого. Галицкой грозило лишение свободы сроком до 15 лет. Но 8 февраля стало известно, что она совершила самоубийство в ИВС Истры. Галицкая оставила записку, в которой винит в случившемся экс-супруга.
По мнению Генпрокуратуры, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. Он продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. В ведомстве оценили имущество инвестора на 8 млрд руб. (квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области и денежные средства на счетах).
В результате у самого Галицкого судом были конфискованы денежные средства со счетов «Сбера», Газпромбанка, ВТБ, Трансстройбанка, Райффайзенбанка. Галицкий, по словам его адвоката, в судебном заседании настаивал, что все происходящее является следствием заговора против него лично. Корума говорит, что он отрицает свое участие в деятельности фонда («Алмаз кэпитал партнерс») начиная с 2022 г., а также какое бы то ни было участие фонда и его лично в финансировании организаций, связанных с ВПК и вооруженными формированиями Украины. В 2022 г. Галицкий вышел из управления, а фонд вышел из Венчурной ассоциации Украины, что подтверждено им документально, утверждает она.
Адвокаты Галицкого в суде предлагали заключить с надзорным органом мировое соглашение. Но Генпрокуратура эту инициативу не поддержала – представитель надзорного ведомства сослался на то, что в законодательстве это не предусмотрено. После этого бизнесмену стало плохо в зале суда. Ему вызывали скорую помощь.
В подготовке материала участвовали Екатерина Кинякина и Александр Соколов