Суд изъял в доход государства Carprice, активы Филиппа Генса и Шамиля Шакирова

По решению Тверского районного суда от 23 марта 2026 г. в доход государства обращены:

– Принадлежащие Филиппу Генсу, Шамилю Шакирову и его отцу Хайдару акции и доли в уставных капиталах организаций, используемые членами объединения для финансирования Галицкого и корпорации «Алмаз кэпитал партнерс ЛТД». Конкретные организации суд не указал.



– 100% долей в уставном капитале ООО «Селаникар», зарегистрированных за кипрской компанией Vendebita Trading Ltd. В 2025 г. выручка компании составила 7,7 млрд руб., чистый убыток – 126 млн руб. Зарегистрирована в 2014 г. Компания развивает бренд Carprice – сервис по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукцион. С 2014 г. с помощью компании смогли продать свои авто более 220 000 человек.



– 28% долей в уставном капитале ООО «Группа С-Терра», зарегистрированных на Юрия Ивашкова, еще 28% долей Сергея Рябко и 44% Галины Поповой. Этому ООО принадлежит 45% компании «С-Терра СиЭсПи» – российского разработчика и производителя средств сетевой информационной безопасности. Работает на рынке информационной безопасности с 2003 г., резидент особой экономической зоны «Технополис Москва».



– 25,1% долей Ивашкова и 49,8% долей Татьяны Негинской в уставном капитале ООО «Открытые цифровые платформы» (ОЦП). Компания ОЦП основана в 2019 г. под названием «ЦРПТ-проекты». Ранее 100% акций принадлежали ООО «ЦРПТ» (оператор системы маркировки «Честный знак»).



– 92% долей в уставном капитале ООО «Технокад», зарегистрированных за Олегом Елисеевым. Эта компания занимается разработкой программ для кадастровых инженеров, органов местного самоуправления и госвласти, застройщиков, банков и агентств недвижимости. У нее есть филиалы в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Разработки компании зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД.



– 51% долей в уставном капитале ООО «Проекты развития», зарегистрированных за АО «ААА Управление капиталом» (дочерняя компания Газпромбанка). Кроме того, в доход государства обращены 32% долей ООО «Проекты развития», зарегистрированных за АО «АМ-инвест» и 17% зарегистрированных за ООО «Звезда финанс».



– Доли совладельцев ООО «Спецпроект-2» Елены Комиссаровой (60%), Алексея Спицына (18%) и Александра Семина (22%). Как указано на сайте предприятия, с 2013 г. является лидером в области производства и поставок высококачественных блоков СКЗИ тахографов в России (НКМ различных модификаций: «НКМ-1», «НКМ-2», «НКМ-К», «НКМ-2.10» и «НКМ-2.11»). Участник ассоциации ведущих производителей тахографов, блоков СКЗИ и карт для тахографов «Тахографический центр».



– 51% долей Комиссаровой в уставном капитале ООО «Модум». Компания зарегистрирована в 2017 г. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения. В учредителях ранее значилась ЦРПТ.



– Доли в уставном капитале ООО «Датацентр СК», зарегистрированные за Алексеем Медуновым (51%) и за ООО «Айтекогрупп» (41%). Компания «Датацентр СК» развивает цифровые технологии и строит автоматизированные инженерные системы. Оказывает полный комплекс услуг по генеральному проектированию современных инфраструктурных объектов, центров обработки данных (ЦОД), зданий и промышленных объектов. «Айтеко групп» – многопрофильная компания, специализируется на создании IT- и инженерной инфраструктуры, разработке ПО, промышленной автоматизации, консалтинге, управлении строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, а также в топ-5 российских IT-компаний. Конечный бенефициар – ООО «Инвестгрупп», чьи владельцы не указаны, основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.