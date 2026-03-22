Суд конфисковал активы Александра Галицкого на 8 млрд рублей

Суд конфисковал активы Александра Галицкого на 8 млрд рублейЕго деятельность признана экстремистской на территории России
Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД». По решению суда в доход государства обращено имущество бизнесмена на сумму около 8 млрд руб.
Судебный процесс по иску длился всего одно заседание. Адвокаты Галицкого предложили надзорному ведомству заключить мировое соглашение. В Генпрокуратуре это предложение не поддержали, поскольку в законе такого не предусмотрено.
«Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Безусловно, нужно дождаться мотивировочной части решения, но само по себе удовлетворение требований полагаем необоснованным», – заявила «Ведомостям» адвокат «Аснис и партнеры» Кира Корума. По ее словам, сторона защиты предоставила массив доказательств, с очевидностью подтверждающий отсутствие какой-либо экстремистской деятельности Галицкого. Галицкий вышел из фонда в 2022 г., сам фонд с 2021 г. не инвестировал денежные средства в спорные компании, стартапы, в которые ранее инвестировал фонд, не имеют какого-либо отношения к ВПК какого-либо государства, обратила внимание Корума.
На протяжении многих лет Галицкий осуществлял общественную деятельность по развитию инновационной экономики, венчурной индустрии и строительству инновационных стартапов по приглашению институтов развития России, напомнила адвокат. «Печально, что такая масштабная деятельность и вклад в развитие инновационной и венчурной экономики в России и связанные с Россией стартапы получила сегодня такую оценку суда», – резюмировала она.
Как писали «Ведомости», 11 марта Генпрокуратура обратилась с административным иском к корпорации «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» и Галицкому о запрете их деятельности на территории России из-за осуществления экстремистской деятельности.
Дочерние структуры американского фонда Галицкого взаимодействуют с правительственной платформой, созданной по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую осуществляется сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска.
По словам собеседника, в 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна в штате Калифорния (США). До 2014 г. этот фонд имел представительство в Москве и инвестировал в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».
Но после смены власти на Украине в 2014 г., рассказывал источник, фонд «Алмаз кэпитал партнерс» присоединился к санкциям США и Евросоюза, «следуя западным нарративам». Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в иске. А с 2022 г., как установили в Генпрокуратуре, «прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине».
Например, следует из иска, после начала специальной военной операции холдинг Галицкого официально осудил действия руководства России и ее Вооруженных сил, расценил их как вторжение и присоединился к западным рестрикциям против нашей страны. Сейчас «Алмаз кэпитал партнерс» оказывает материальную помощь вооруженным формированиям, участвующим в террористических атаках на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, следует из иска. «За последние годы направил более $50 млн украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений», – рассказывал источник.
Что касается самого Галицкого, пришли к выводу в прокуратуре, то он продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более 1 млрд руб. На счетах размещено свыше 7 млрд руб.
По мнению Генпрокуратуры, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – говорится в исковых требованиях.
Таким образом, истец считает, что эти обстоятельства позволяют квалифицировать ответчиков как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование деятельности госорганов России и нарушение ее территориальной целостности. В соответствии со ст. 9 закона № 114-ФЗ деятельность этого объединения подлежит запрету на территории Российской Федерации как экстремистская.
Александр Галицкий родился в 1955 г. в с. Заречаны Житомирской области Украины. Окончил Московский институт электронной техники (МИЭТ) и начал карьеру в сфере высоких технологий. В конце 1980-х – начале 1990-х он работал в проектах, связанных с телекоммуникациями и спутниковыми системами. В этот период Галицкий участвовал в создании одной из первых российских частных технологических компаний, работавших на международном рынке.
В 1990-е гг. он стал сооснователем компании «Элвис+», специализировавшейся на разработке решений в области информационной безопасности и телекоммуникаций. Компания сумела выйти на зарубежные рынки. В начале 2000-х Галицкий стал одним из основателей фонда Almaz Capital – международной венчурной компании с офисами в России и США. Среди наиболее заметных инвестиций фонда сервис видеорекламы Violin Memory, облачная платформа Yandex, а также ряд стартапов в сфере кибербезопасности, облачных сервисов и искусственного интеллекта.
6 февраля Истринский суд заключил бывшую жену инвестора Алию Галицкую под стражу на два месяца. Она была обвиняемой по делу о вымогательстве $150 млн у Галицкого. Галицкой грозило лишение свободы сроком до 15 лет. Но 8 февраля стало известно, что она совершила самоубийство в ИВС Истры. Галицкая оставила записку, в которой винит в случившемся экс-супруга.