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Главная / Бизнес /

Росрыболовство: Россия не боится санкций ЕС на поставки рыбы

Выпавший объем перенаправят в другие страны
Елена Орехова

Россия не видит сложностей с перенаправлением поставок рыбной продукции в случае введения Евросоюзом санкций в отношении импорта российской рыбы, заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас российская рыбная продукция поставляется в более чем 90 стран мира. В том числе она имеет большое значение и для европейского рынка. Он является четвертым по объемам ее экспорта: по словам Шестакова, более $200 млн.

«Для нас европейский рынок с одной стороны важен, но с другой стороны не критичен, потому что мы всегда сможем эти объемы перенаправить в другие страны», – сказал Шестаков.

Запрет импорта отдельных видов российской рыбы (в том числе трески) обсуждался в рамках 21-го пакета санкций, но в итоговый проект не вошел.

Без российской продукции европейским потребителям будет достаточно сложно, самыми пострадавшими, по словам Шестакова, будут именно они. Сырья лишатся и европейские предприятия, которые производят уже готовую продукцию в том числе на российском сырье.

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