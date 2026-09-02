Росрыболовство: Россия не боится санкций ЕС на поставки рыбы

Росрыболовство: Россия не боится санкций ЕС на поставки рыбыВыпавший объем перенаправят в другие страны
Россия не видит сложностей с перенаправлением поставок рыбной продукции в случае введения Евросоюзом санкций в отношении импорта российской рыбы, заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Сейчас российская рыбная продукция поставляется в более чем 90 стран мира. В том числе она имеет большое значение и для европейского рынка. Он является четвертым по объемам ее экспорта: по словам Шестакова, более $200 млн.
«Для нас европейский рынок с одной стороны важен, но с другой стороны не критичен, потому что мы всегда сможем эти объемы перенаправить в другие страны», – сказал Шестаков.
Запрет импорта отдельных видов российской рыбы (в том числе трески) обсуждался в рамках 21-го пакета санкций, но в итоговый проект не вошел.
Без российской продукции европейским потребителям будет достаточно сложно, самыми пострадавшими, по словам Шестакова, будут именно они. Сырья лишатся и европейские предприятия, которые производят уже готовую продукцию в том числе на российском сырье.