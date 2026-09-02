Трутнев: активы 138 компаний на 6,2 трлн рублей вернулись в Россию

В ходе доклада Путину 6 августа полпред президента в ДФО сообщил, что ключевые показатели развития Дальневосточного региона демонстрируют рост выше среднероссийского уровня: по инвестициям – в 1,5 раза, по промышленному производству – на 20%, по обрабатывающему сектору – в 1,8 раза, по объемам строительных работ – в 1,5 раза.