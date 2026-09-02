Трутнев: активы 138 компаний на 6,2 трлн рублей вернулись в Россию
Активы 138 компаний вернулись в Россию через специальный административный район на острове Русский. Об этом вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил российскому президенту Владимиру Путину на ВЭФе, передает «РИА Новости».
По его словам, возвращение активов стало результатом роста доверия к России.
Трутнев уточнил, что общая стоимость вернувшихся активов составила 6,2 трлн руб. Он также отметил, что 86 млрд руб. налогов уже уплачено.
В ходе доклада Путину 6 августа полпред президента в ДФО сообщил, что ключевые показатели развития Дальневосточного региона демонстрируют рост выше среднероссийского уровня: по инвестициям – в 1,5 раза, по промышленному производству – на 20%, по обрабатывающему сектору – в 1,8 раза, по объемам строительных работ – в 1,5 раза.
28 июня Трутнев сказал, что общий объем инвестиций в реализацию комплексного проекта по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора до 2035 г. оценивается в 32 трлн руб. Проект включает проведение геологоразведочных работ на месторождениях, расчистку речных русел, а также строительство новых участков железнодорожных путей.