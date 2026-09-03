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Главная / Бизнес /

Гуцан предложил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от налетов ВСУ

Елена Орехова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления на Восточном экономическом форуме предложил ввести комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от налетов ВСУ.

В том числе от налетов беспилотной авиации ВСУ серьезно пострадали логистические центры, которые занимаются доставкой товаров для населения, – Wildberries и Ozon. По мнению Гуцана, одними из эффективных инструментов для малого и среднего бизнеса, получившего из-за этого ущерб, могло бы стать предоставление рассрочки на периоды обязательных платежей и установление льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитных историй.

Он также высказался за объявление на 2027 г. моратория на проведение соответствующих проверок со стороны уполномоченных органов.

«Наверно, по такому пути мы сможем пойти. Это будет достаточно взвешенный подход в поддержку малого и среднего бизнеса, который понес определенный ущерб от беспилотной авиации ВСУ», – сказал Гуцан.

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