Гуцан предложил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от налетов ВСУ

В том числе от налетов беспилотной авиации ВСУ серьезно пострадали логистические центры, которые занимаются доставкой товаров для населения, – Wildberries и Ozon. По мнению Гуцана, одними из эффективных инструментов для малого и среднего бизнеса, получившего из-за этого ущерб, могло бы стать предоставление рассрочки на периоды обязательных платежей и установление льготного периода погашения заемных средств перед банками без ухудшения кредитных историй.