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Глава «Газпрома» Миллер с иронией описал низкий запас газа в ЕС

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

У стран Евросоюза (ЕС) низкий запас газа в хранилищах, поэтому им придется прочувствовать предстоящую зиму. Об этом ТАСС сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В Европе будет зима», – ответил он на вопрос о запасах газа в европейских хранилищах.

6 августа «Газпром» со ссылкой на отчет Gas Infrastructure Europe сообщил, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) 4 августа показали минимальный для этой даты объем закачки, начиная с 2012 г. По информации компании, за четыре дня августа отставание по запасам от показателей выросло на 400 млн куб. м и достигло 12,4 млрд куб. м. Объем газа в хранилищах Европы уменьшился на 17% относительно той же даты в 2025 г.

В тот же день агентство Reuters писало, что после энергетического кризиса 2022 г. Евросоюз обязал страны заполнять газовые хранилища к началу отопительного сезона. . Изначально в ноябре целевой показатель составлял 90%, однако к декабрю его снизили до 80%. 

30 июля «Ведомости» писали, что эксперты  ожидают недостижения ЕС целевого уровня запасов газа к зиме. Этому способствуют высокая конкуренция за СПГ со странами Азии и аномальная жара в Европе.

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