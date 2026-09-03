Глава «Газпрома» Миллер с иронией описал низкий запас газа в ЕС

6 августа «Газпром» со ссылкой на отчет Gas Infrastructure Europe сообщил, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) 4 августа показали минимальный для этой даты объем закачки, начиная с 2012 г. По информации компании, за четыре дня августа отставание по запасам от показателей выросло на 400 млн куб. м и достигло 12,4 млрд куб. м. Объем газа в хранилищах Европы уменьшился на 17% относительно той же даты в 2025 г.