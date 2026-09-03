Глава «Газпрома» Миллер с иронией описал низкий запас газа в ЕС
«В Европе будет зима», – ответил он на вопрос о запасах газа в европейских хранилищах.
6 августа «Газпром» со ссылкой на отчет Gas Infrastructure Europe сообщил, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) 4 августа показали минимальный для этой даты объем закачки, начиная с 2012 г. По информации компании, за четыре дня августа отставание по запасам от показателей выросло на 400 млн куб. м и достигло 12,4 млрд куб. м. Объем газа в хранилищах Европы уменьшился на 17% относительно той же даты в 2025 г.
В тот же день агентство Reuters писало, что после энергетического кризиса 2022 г. Евросоюз обязал страны заполнять газовые хранилища к началу отопительного сезона. . Изначально в ноябре целевой показатель составлял 90%, однако к декабрю его снизили до 80%.
30 июля «Ведомости» писали, что эксперты ожидают недостижения ЕС целевого уровня запасов газа к зиме. Этому способствуют высокая конкуренция за СПГ со странами Азии и аномальная жара в Европе.