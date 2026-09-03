Суд изъял акции свердловского завода «Вентпром» в доход государства
«Национализация состоялась, акционером нашего предприятия сейчас стало государство», – подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, это никак не отразилось на предприятии, которое продолжает работать в обычном режиме. Представитель «Вентпрома» дополнил, что государству перешло 100% доли завода.
«Вентпром» – крупное предприятие Свердловской области и один из ключевых российских производителей промышленной вентиляции. Завод проектирует, производит, модернизирует вентиляционное оборудование для шахт, метро, транспортных тоннелей и прочих промышленных объектов.
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