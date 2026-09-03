Суд изъял акции свердловского завода «Вентпром» в доход государства

20 февраля Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и обратил в доход государства 61,16% акций «Восточной верфи». Ответчиками по делу выступали бывший председатель совета директоров верфи Геннадий Лазарев – бывший депутат Приморья и экс-ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, а также бывший прокурор Приморья Валерий Василенко и другие физические и юридические лица.