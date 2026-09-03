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Суд изъял акции свердловского завода «Вентпром» в доход государства

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 августа изъял акции Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» в доход государства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

«Национализация состоялась, акционером нашего предприятия сейчас стало государство», – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, это никак не отразилось на предприятии, которое продолжает работать в обычном режиме. Представитель «Вентпрома» дополнил, что государству перешло 100% доли завода.

«Вентпром» – крупное предприятие Свердловской области и один из ключевых российских производителей промышленной вентиляции. Завод проектирует, производит, модернизирует вентиляционное оборудование для шахт, метро, транспортных тоннелей и прочих промышленных объектов.

27 апреля сервис по продаже подержанных автомобилей Carprice и ряд других цифровых активов, изъятых по решению суда в рамках процесса против бизнесмена Александра Галицкого, были переданы госкорпорации «Ростех».

20 февраля Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и обратил в доход государства 61,16% акций «Восточной верфи». Ответчиками по делу выступали бывший председатель совета директоров верфи Геннадий Лазарев – бывший депутат Приморья и экс-ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, а также бывший прокурор Приморья Валерий Василенко и другие физические и юридические лица.

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