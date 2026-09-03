Новак: вложения нефтяных компаний в защиту объектов не повлияют на цену бензина

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФа, заявил, что на фоне украинских ударов по логистическим центрам и НПЗ Россия будет укреплять систему ПВО. По словам российского лидера, власти страны «исходили из того, что это чисто гражданские объекты», которые не могут быть атакованы, но ошиблись. Путин добавил, что Россия была вынуждена отвечать зеркально.