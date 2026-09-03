Новак: вложения нефтяных компаний в защиту объектов не повлияют на цену бензина
Миллиардные вложения нефтяных компаний в обеспечение безопасности своих объектов не отразятся на стоимости бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести».
По его словам, компании будут защищать объекты за свой счет.
«Что касается цен на автозаправочных станциях. Для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут на уровне примерной инфляции», – сказал Новак.
О том, что представляет собой защита объектов, вице-премьер говорить не стал, назвав эту информацию достаточно щепетильной. Новак отметил, что есть пассивная и активная защита. Первая связана с созданием определенных инженерных сооружений, не позволяющих атаковать основное оборудование.
«Соответствующие рекомендации до компаний доведены, Минэнерго их разработало. Сейчас компании активно этим занимаются. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система», – отметил Новак.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФа, заявил, что на фоне украинских ударов по логистическим центрам и НПЗ Россия будет укреплять систему ПВО. По словам российского лидера, власти страны «исходили из того, что это чисто гражданские объекты», которые не могут быть атакованы, но ошиблись. Путин добавил, что Россия была вынуждена отвечать зеркально.