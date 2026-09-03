«Магнит» докупил 0,49% «Азбуки вкуса» за 177 млн рублей

«Магнит» в июне 2026 г. приобрел дополнительные 0,49% ООО «Городской супермаркет», управляющего сетью «Азбука вкуса», за 177,4 млн руб., следует из промежуточной отчетности группы по МСФО. После сделки прямая доля ритейлера выросла с 86,19 до 86,68%, а эффективная доля с учетом структуры владения – с 87,06 до 87,55%.