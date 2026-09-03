«Магнит» докупил 0,49% «Азбуки вкуса» за 177 млн рублей
«Магнит» в июне 2026 г. приобрел дополнительные 0,49% ООО «Городской супермаркет», управляющего сетью «Азбука вкуса», за 177,4 млн руб., следует из промежуточной отчетности группы по МСФО. После сделки прямая доля ритейлера выросла с 86,19 до 86,68%, а эффективная доля с учетом структуры владения – с 87,06 до 87,55%.
В ЕГРЮЛ изменение доли АО «Тандер» было зарегистрировано 18 июня 2026 г. Продавца дополнительного пакета «Магнит» в отчетности не называет.
«Магнит» получил контроль над «Азбукой вкуса» в мае 2025 г., купив 81,55% ООО «Городской супермаркет». Стоимость первоначальной сделки составила около 29,7 млрд руб. На момент приобретения сеть управляла 174 магазинами в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, пятью собственными производствами и тремя распределительными центрами.
После основной сделки «Магнит» начал увеличивать свою долю в компании. В июле 2025 г. группа приобрела еще 4,64% за 1,63 млрд руб., увеличив прямую долю до 86,19%. «Магнит» объяснял приобретение сети намерением усилить позиции в премиальном сегменте, расширить предложение готовой еды и использовать возможности для развития программы лояльности и кросс-продаж.