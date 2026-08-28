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Выручка «Магнита» в первом полугодии выросла на 12,8%

Сергей Пахомов

Выручка ПАО «Магнит» в первом полугодии 2026 г. увеличилась на 12,8% год к году и достигла 1,89 трлн руб. Такие данные компания привела в отчете. При этом чистый убыток «Магнита» за отчетный период составил 9,5 млрд руб. против прибыли в 154 млн руб. годом ранее

Чистая розничная выручка выросла на 12,6% до 1,87 трлн руб. Валовая прибыль ритейлера увеличилась на 17,7% до 437 млрд руб., а валовая рентабельность выросла на 0,97 п. п. до 23,2%. В компании связали улучшения показателя с повышением эффективности промоакций и снижением потерь.

EBITDA «Магнита» за шесть месяцев выросла на 12,1% до 96 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 5,1%. Рост показателя был поддержан увеличением валовой рентабельности, однако частично нивелирован ростом коммерческих и административных расходов.

Согласно отчету, за первое полугодие «Магнит» открыл 485 магазинов, а с учетом закрытий увеличил сеть на 212 объектов. К концу июня она насчитывала 33 652 магазина. Торговая площадь же выросла на 2,8% до 11,6 млн кв. м.

Сопоставимые продажи увеличились на 6,4%, средний чек вырос на те же 6,4%. Онлайн-оборот товаров показал более высокую динамику, увеличившись на 70,3% до 132,2 млрд руб.

«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей России по торговле продуктами питания и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания была основана в 1994 г. в Краснодаре как небольшая региональная компания, а сейчас включает сеть магазинов «Магнит», «Дикси», «Самбери», «Азбука вкуса», а также магазины косметики и собственный маркетплейс «Магнит маркет».

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