Объем параллельного импорта в 2026 году может составить $20,5 млрд
Объем параллельного импорта за январь – июль 2026 г. составил около $12,2 млрд. За 2026 г. этот показатель может составить $20,5 млрд. Об этом в кулуарах ВЭФа заявил глава Минпромторга Антон Алиханов
«В 2026 г. прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне $20,5 млрд», – сказал он.
Алиханов добавил, что по итогам января – августа 2026 г. объем такого импорта может достичь $13,8 млрд.
Как отметил глава Минпромторга, снижение показателей параллельного импорта естественно. Оно связано с развитием собственного производства и изменением состава импортеров продукции.
За январь – ноябрь прошлого года объем параллельного импорта составил $20,9 млрд, что на 45% ниже, чем за аналогичный период 2024 г. ($37,9 млрд).
Параллельный импорт разрешили в России в марте 2022 г. Мера принята для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. Список данной продукции неоднократно пересматривался.