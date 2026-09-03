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Объем параллельного импорта в 2026 году может составить $20,5 млрд

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем параллельного импорта за январь – июль 2026 г. составил около $12,2 млрд. За 2026 г. этот показатель может составить $20,5 млрд. Об этом в кулуарах ВЭФа заявил глава Минпромторга Антон Алиханов

«В 2026 г. прогнозный стоимостной объем параллельного импорта можно оценить на уровне $20,5 млрд», – сказал он.

Алиханов добавил, что по итогам января – августа 2026 г. объем такого импорта может достичь $13,8 млрд.

Как отметил глава Минпромторга, снижение показателей параллельного импорта естественно. Оно связано с развитием собственного производства и изменением состава импортеров продукции.  

За январь – ноябрь прошлого года объем параллельного импорта составил $20,9 млрд, что на 45% ниже, чем за аналогичный период 2024 г. ($37,9 млрд).

Параллельный импорт разрешили в России в марте 2022 г. Мера принята для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. Список данной продукции неоднократно пересматривался.

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