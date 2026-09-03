Моисеев: осенью «Лесту» продадут заинтересованному инвестору

«Леста игры» ранее входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming. Это основанное в 1998 г. белорусским предпринимателем Кислым издательство после начала спецоперации объявило об уходе из России и Белоруссии. Российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а игры World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия. Владельцем 99% ООО «Леста» выступал его основатель Хатажаев, который получил свою долю напрямую от Wargaming. Оставшийся 1% принадлежал ООО «Леста геймс эдженси», которое, как и ООО «Леста геймс Москва», находилось в собственности ООО «Леста».