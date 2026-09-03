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Главная / Бизнес /

Моисеев: осенью «Лесту» продадут заинтересованному инвестору

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Издатель компьютерной игры «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Blitz» компания «Леста» будет продана этой осенью «заинтересованному инвестору», рассказал в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Надеюсь, что мы быстро преодолеем юридическую технику и выйдем на сделку уже в сентябре – октябре», – добавил он.

Моисеев отметил, что оценка актива «очень дорогая», но при этом не назвал точных цифр. С точки зрения текущего управления «Лестой» все хорошо, сказал замминистра.

4 июня 2025 г. Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал государству 100% долей в уставном капитале трех российских юрлиц «Лесты». Согласно решению суда, деятельность владельца российского разработчика игр «Леста игры» Малика Хатажаева и собственника Wargaming Виктора Кислого признана экстремистской и запрещена на территории России.

«Леста игры» ранее входили в состав разработчика и издателя видеоигр Wargaming. Это основанное в 1998 г. белорусским предпринимателем Кислым издательство после начала спецоперации объявило об уходе из России и Белоруссии. Российская часть бизнеса перешла к «Лесте», а игры World of Tanks и World of Warships получили русифицированные названия. Владельцем 99% ООО «Леста» выступал его основатель Хатажаев, который получил свою долю напрямую от Wargaming. Оставшийся 1% принадлежал ООО «Леста геймс эдженси», которое, как и ООО «Леста геймс Москва», находилось в собственности ООО «Леста».

В сентябре 2022 г. Хатажаев переоформлял свою долю на китайскую Lesta Hong Kong Limited, но в октябре 2024-го вернул ее себе. Тогда в студии объяснили данное решение тем, что группа компаний рассматривает рынок России как приоритетное направление деятельности.

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