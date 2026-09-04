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Гендиректор «Аэрофлота» ответил на вопрос про дивиденды за 2026 год

Максим Цуланов
Светлана Афонина
Росконгресс
Росконгресс

Выплата дивидендов «Аэрофлотом» по итогам 2026 г. будет определена акционерами, авиакомпания готова к ним при достижении «значения по финансовому результату». Об этом сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на ВЭФ-2026.

«Акционеры будут решать. Если мы достигнем значения по финансовому результату, мы готовы также рекомендовать выплачивать дивиденды. Надеюсь, что так и будет», – сказал он.

За 2025 г. акционеры авиакомпании одобрили дивиденды в размере 5,29 руб. на одну акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. Компания направила на дивиденды 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО.

«Аэрофлот» – крупнейшая авиакомпания России, существует с 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов.

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