«Аэрофлот» утвердил дивиденды за 2025 год
Всего на дивиденды будет направлено более 21 млрд руб. Реестр для получения дивидендов закроется 17 июля.
Особенность этих выплат в том, что компания направляет на дивиденды 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО, то есть фактически делится всей «нормализованной» прибылью за год. При текущих котировках дивидендная доходность оценивается примерно в 10,8%, что делает выплату одной из самых заметных на рынке среди транспортных компаний.
По состоянию на 13:15 мск 29 июня цена акций «Аэрофлота» выросла на 2,5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 38,9 руб. Объем торгов составил 556,89 млрд руб.
На закрытие торгов 26 июня цена акций «Аэрофлота» составила 37,81 руб., оборот торгов достиг 1,99 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 42,0%.
«Аэрофлот-российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров в России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов. РФ контролирует 74% компании, в свободном обращении 25% обыкновенных акций.