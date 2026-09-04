Сечин: Россия и Китай – гарант мировой энергобезопасности

Каждая седьмая тонна нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий киловатт-час в мире производятся компаниями – участниками форума, подчеркнул глава «Роснефти». По словам Сечина, они реализуют продукцию на сумму около $2 трлн ежегодно.