Сечин: Россия и Китай – гарант мировой энергобезопасности
Участники VIII Российско-китайского энергетического бизнес-форума – регулятор глобального энергетического рынка и гарант мировой энергобезопасности. На Россию и Китай приходится треть всей энергии, производимой в мире, что в нефтяном эквиваленте составляет 4,3 млрд т в год, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, сообщается на сайте компании.
Каждая седьмая тонна нефти, каждый пятый кубометр газа и каждый третий киловатт-час в мире производятся компаниями – участниками форума, подчеркнул глава «Роснефти». По словам Сечина, они реализуют продукцию на сумму около $2 трлн ежегодно.
Сечин добавил, что за 30 лет товарооборот России и Китая вырос более чем в 50 раз и сейчас значительно превышает $200 млрд.
Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. В нем участвуют политические деятели, ученые, академики, эксперты, аналитики, а также представители российских и китайских организаций энергетической, финансовой, технологической, транспортной и других отраслей.