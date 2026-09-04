Сечин назвал Китай мировым лидером по энергопотреблению и генерации

По его словам, установленная мощность генерации Китая – более 4000 ГВт, что втрое превышает показатель США. Традиционная электроэнергетика остается базовой: в прошлом году введено 78 ГВт угольной генерации, доля угля сохранится на уровне 40% в ближайшие 10 лет. Россия поставляет около 20% китайского импорта угля – порядка 90 млн т за прошлый год. В атомной сфере Китай эксплуатирует 64 реактора, строит еще 37. При участии России построены четыре блока Тяньваньской АЭС, ведутся работы над новыми блоками с российскими реакторами. Россия также обеспечивает до 90% поставок обогащенного урана в Китай.