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Главная / Бизнес /

Сечин назвал Китай мировым лидером по энергопотреблению и генерации

Инна Шульгина
CFOTO / Sipa USA / ТАСС
CFOTO / Sipa USA / ТАСС

Китай стал мировым лидером по энергопотреблению, генерации и развитию атомной энергетики. Энергопотребление страны впервые превысило 10 трлн кВтч, что на 40% больше, чем у США и Евросоюза, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

По его словам, установленная мощность генерации Китая – более 4000 ГВт, что втрое превышает показатель США. Традиционная электроэнергетика остается базовой: в прошлом году введено 78 ГВт угольной генерации, доля угля сохранится на уровне 40% в ближайшие 10 лет. Россия поставляет около 20% китайского импорта угля – порядка 90 млн т за прошлый год. В атомной сфере Китай эксплуатирует 64 реактора, строит еще 37. При участии России построены четыре блока Тяньваньской АЭС, ведутся работы над новыми блоками с российскими реакторами. Россия также обеспечивает до 90% поставок обогащенного урана в Китай.

За 10 лет выработка электроэнергии из возобновляемых источников выросла в 10 раз. Доля таких источников в общем объеме выработки по итогам 2025 г. достигла 25%. К 2030 г. планируется увеличить этот показатель до 30%. Китай ввел 162 ГВтч аккумуляторных систем хранения – примерно половину мирового объема. В электросети ежегодно инвестируется около $100 млрд.

На Россию и Китай приходится треть всей энергии, производимой в мире, что в нефтяном эквиваленте составляет 4,3 млрд т в год, отметил Сечин.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. В нем участвуют политики, ученые, академики, эксперты, аналитики, а также представители российских и китайских организаций энергетической, финансовой, технологической, транспортной и других отраслей.

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