Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI817,43+1,8%RGBI113,75+0,17%CNY Бирж.12,893-0,11%IMOEX2 254,57+1,8%RGBITR773,23+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября

Сергей Пахомов
Mohammed Fazil / Unsplash
Mohammed Fazil / Unsplash

Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября. Об этом говорится в заявлении компании в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Перевозчик открыл продажу билетов на рейсы TC423 и TC422. Клиенты, которые были вынужденные отложить перелет в момент приостановки, смогут забронировать их бесплатно. Пассажиры, уже вернувшие деньги за билет, могут купить новый по текущим тарифам.

Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила выполнение рейсов в Москву. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Эксперты РСТ посчитали ситуацию неоднозначной, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что небо России «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что эти заявления являются «заявкой на государственный терроризм». Он также подчеркнул, что Россия найдет ответ, если Украина попытается реализовать свои угрозы. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что Москва дала авиакомпаниям все необходимые разъяснения на фоне высказываний Зеленского.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь