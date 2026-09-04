Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября
Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Россию с 7 сентября. Об этом говорится в заявлении компании в Facebook
Перевозчик открыл продажу билетов на рейсы TC423 и TC422. Клиенты, которые были вынужденные отложить перелет в момент приостановки, смогут забронировать их бесплатно. Пассажиры, уже вернувшие деньги за билет, могут купить новый по текущим тарифам.
Как сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ), Air Tanzania с 4 сентября временно приостановила выполнение рейсов в Москву. Такое решение было принято после оценки рисков, связанных с безопасностью. Эксперты РСТ посчитали ситуацию неоднозначной, поскольку прямые рейсы между Танзанией и Россией были запущены только в июле 2026 г.
1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что небо России «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По его словам, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться».
Президент РФ Владимир Путин отметил, что эти заявления являются «заявкой на государственный терроризм». Он также подчеркнул, что Россия найдет ответ, если Украина попытается реализовать свои угрозы. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что Москва дала авиакомпаниям все необходимые разъяснения на фоне высказываний Зеленского.