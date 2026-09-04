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Минсельхоз рассмотрит мораторий на банкротство для аграриев до конца сезона

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Для аграриев могут установить мораторий на банкротство до конца сезона 2026/27, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ.

«Мы сейчас смотрим возможность проработки моратория на банкротство хозяйств в течение сезона и сохранения за ними статуса сельхозпроизводителя, что, наверное, может быть характерно для южных регионов в связи с временными сложностями с реализацией зерна», – сказала она.

Глава Минсельхоза отметила сложности вывоза продукции из акватории Азово-Черноморского бассейна. Правительство готовит дополнительные меры поддержки перенаправления экспортных потоков по другим маршрутам, которых «в нашей стране достаточно много».

Лут заявила до этого, что ситуацию с топливом у аграриев удалось стабилизировать.

24 августа два источника «Ведомостей», знакомых с работой зернового рынка, сообщили, что Минсельхоз готовит предложение по введению до конца года моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Такая инициатива прорабатывается с учетом сложной ситуации с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азовском и Черном морях.

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