Минсельхоз рассмотрит мораторий на банкротство для аграриев до конца сезона

«Мы сейчас смотрим возможность проработки моратория на банкротство хозяйств в течение сезона и сохранения за ними статуса сельхозпроизводителя, что, наверное, может быть характерно для южных регионов в связи с временными сложностями с реализацией зерна», – сказала она.