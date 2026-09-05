В АКОРТ обсуждение возврата Zara назвали преждевременным

При этом спикер отметил, что за последние несколько лет структура отечественной модной розницы серьезно обновилась. На смену ушедшим пришли новые проекты, в частности, запущенные в 2023 г. Maag, Ecru, Vilet и DUB уже сегодня развивают собственные сети. Богданов подчеркнул, что на рынке ассортимент меняется, локальные производители расширяют долю, а покупатели получают все больше альтернатив. По его словам, конкуренция остается высокой, а вектор развития будет определяться стратегическими решениями самих компаний.