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Главная / Бизнес /

В АКОРТ обсуждение возврата Zara назвали преждевременным

Ася Султанова

Регистрация товарного знака Zara не дает оснований говорить о скором возвращении бренда в Россию. Об этом ТАСС заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он пояснил, что регистрация товарного знака является стандартной практикой защиты интеллектуальной собственности, которой компании пользуются вне зависимости от физического присутствия на рынке.

При этом спикер отметил, что за последние несколько лет структура отечественной модной розницы серьезно обновилась. На смену ушедшим пришли новые проекты, в частности, запущенные в 2023 г. Maag, Ecru, Vilet и DUB уже сегодня развивают собственные сети. Богданов подчеркнул, что на рынке ассортимент меняется, локальные производители расширяют долю, а покупатели получают все больше альтернатив. По его словам, конкуренция остается высокой, а вектор развития будет определяться стратегическими решениями самих компаний.

7 августа агентство «РИА Новости» сообщало, что бренд Zara зарегистрировал в России товарный знак. Компания подала документы на регистрацию бренда ZA весной 2025 г., а в августе 2026 г. Роспатент удовлетворил заявку. Под брендом ZA компания сможет поставлять на российский рынок косметику, парфюм, оптику, а также мобильные устройства и фототехнику.

Группа Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и Stradivarius) приостановила деятельность в России 5 марта 2022 г. В октябре группа договорилась о продаже российского бизнеса своему франчайзи в Ливане Daher Group, и вскоре после этого на месте более 240 магазинов Inditex открылись точки под вывесками Maag, Ecru, DUB и Vilet, они не имеют отношения к брендам Inditex.

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